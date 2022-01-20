10 найвідоміших хітів "Тартака", на яких виросли покоління українців

Легендарний гурт "Тартак" розпався після 26 років творчості. Такою новиною музиканти шокували усіх прихильників 20 січня. Редакція Showbiz 24 пропонує згадати найвідоміші хіти гурту.

З 2001 по 2022 рік гурт "Тартак" випустив близько 20 студійних альбомів, які поєднували у собі сингли на найрізноманітніші теми. Усі пісні музичний гурт випускав виключно українською мовою. Склад гурту часто змінювався, проте найдовше у ньому пробув соліст Олександр Положинський, який пішов з колективу у 2020 році.

Важливо! Гурт "Тартак" розпався без Положинського

Згодом його замінив новий соліст Сергій Строян. Однак нової хвилі популярності не сталося, тож музиканти оголосили про розпад.

Редакція Showbiz 24 пропонує згадати пісні, на яких виросло не одне покоління українців. "Мене вже немає", "Ні, я не ту кохав", "Не кажучи нікому" та багато інших хітів, напевне, ніколи не зникнуть з програвачів вірних шанувальників.

Найпопулярніші пісні "Тартак"

Тартак – Мене вже немає: дивитись відео онлайн

Тартак і Катя Chilly – Понад хмарами: дивитись відео онлайн

Тартак – 100% плагіат: дивитись відео онлайн

Тартак – Ніхто крім нас / Висота: дивитись відео онлайн

Тартак і Андрій Підлужний – Не кажучи нікому: дивитись відео онлайн

Тартак – Наше літо: дивитись відео онлайн

Тартак і Світязь – Ні, я не ту кохав: дивитись відео онлайн

Тартак – Я не знаю: дивитись відео онлайн

Тартак – Ти дуже гарна: дивитись відео онлайн

Тартак – Просто ніжно так: дивитись відео онлайн