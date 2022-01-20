С 2001 по 2022 год группа "Тартак" выпустила около 20 студийных альбомов, которые сочетали в себе синглы на самые разные темы. Все песни музыкальная группа выпускала исключительно на украинском языке. Состав группы часто менялся, однако дольше всего в нем пробыл солист Александр Положинский, ушедший из коллектива в 2020 году.

Важно! Группа "Тартак" распалась без Положинского

Впоследствии его заменил новый солист Сергей Строян. Однако новой волны популярности не произошло, поэтому музыканты объявили о распаде.

Редакция LifeStyle 24 предлагает вспомнить песни, на которых выросло не одно поколение украинцев. "Мене вже немає", "Ні, я не ту кохав", "Не кажучи нікому" и многие другие хиты, наверное, никогда не исчезнут из проигрывателей верных поклонников.

Самые популярные песни "Тартак"

Тартак – Мене вже немає: смотреть видео онлайн

Тартак и Катя Chilly – Понад хмарами: смотреть видео онлайн

Тартак – 100% плагіат: смотреть видео онлайн

Тартак – Ніхто крім нас / Висота: смотреть видео онлайн

Тартак и Андрей Пидлужный – Не кажучи нікому: смотреть видео онлайн

Тартак – Наше літо: смотреть видео онлайн

Тартак і Світязь – Ні, я не ту кохав: смотреть видео онлайн

Тартак – Я не знаю: смотреть видео онлайн

Тартак – Ти дуже гарна: смотреть видео онлайн

Тартак – Просто ніжно так: смотреть видео онлайн