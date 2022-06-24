С первых дней войны супруга президента заботится о детях, которые вынужденно покинули дома из-за российской агрессии и нашли убежище в разных странах Европы. Она узнала, что все чаще у родителей-переселенцев возникает вопрос: "Есть ли у кого-то детские книги на украинском языке?", и запустила проект "Книги без границ".

Читайте также Сын рассказывает всем, что хочет стать солдатом, – Зеленская

Елена Зеленская о проекте "Книги без границ"

"Не в каждом "тревожном чемодане" хватило места для книг и игрушек. А кто-то, выезжая, совсем не имел чемоданов и вещей, потому что ничего не осталось. Но вот теперь ребенок говорит: "Почитай мне сказку". Итак, книга, как у сказке, должно появиться! Если нужно, для этого она преодолеет все границы", - подчеркнула первые леди Украины.

Да, украинские издательства делятся готовыми макетами книг, а Посольства ищут партнеров среди зарубежных типографий, которые эти книги выпускают.

Таким образом, напечатано уже более 100 тысяч книг! Сказок, историй, приключений, раскрасок – всего, что порадует, порадует, даст воодушевление и детям, и родителям… Через все границы книга принесет с собой мир, домашний уют и часть Родины, которая всегда рядом,

– трогательно подчеркнула Елена Зеленская.

Проект Елены Зеленской "Книги без границ" / Фото с инстаграма первой леди Украины

Как получить детские книги на украинском? В Европе их распространяют через социальные центры, центры поддержки, школы, библиотеки, литературные фестивали и посольства.

14 стран, присоединившихся к проекту Зеленской "Книги без границ":