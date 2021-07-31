Зіркове сімейство модельєрки Вікторії та Девіда Бекхемів відпочивають в Італії. Днями родина вийшла у світ. Новим фото дизайнерка поділилась на особистій сторінці в інстаграмі.

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Донька Вікторії Бекхем у сукні

Модельєрка показала спільне фото доньки разом з батьком Девідом, який ніжно обіймав 10-річну Гарпер. Дівчинка постала перед об'єктивом в атласній фіолетовій сукні з чорним мереживом. Її образ доповнював тонкий срібний ланцюжок з підвіскою.

Це вбрання увійшло до колекції бренду Victoria Beckham за весну – літо 2021 року. Сукня довжини міді має широкий пояс, що акцентує на талії. Її можна придбати за 1700 доларів (що становить понад 45 тисяч гривень).

Реакція мережі

Шанувальники захоплюються красою 10-річною Гарпер Севен. Вони зазначають, що така елегантна сукня дуже пасує доньці Бекхемів: