10 найпопулярніших пісень з початку повномасштабної війни
Джерело:"Суспільне"
Українська музична індустрія набула значно інших форм після початку вторгнення Росії 24 лютого. Легендарні фрази стають реміксами, а куплети, виконані в центра Києва, лягають у світові хіти. Які пісні стали найпопулярнішими – читайте далі.
Згідно з даними порталу TopHit, який аналізує дані українського радіоефіру, у десятку найпопулярніших пісень увійшли виключно україномовні композиції.
До слова Плейлист вільних людей: пісні війни, які проймають "до мурах"
Впродовж останніх 100 днів найбільше українці слухали пісню "Stefania" гурту Kalush Orchestra, з якою хлопці виграли Євробачення-2022. Друге місце зайняв ремікс музиканта з Південної Африки на спів Хливнюк "Ой у лузі червона калина". Третє місце посіла "Українська лють" Христини Соловій, яка стала кавером на італійську повстанську пісню "Bella Ciao".
Це 30 пісень, які найчастіше лунали в радіоефірі за 100 днів війни. Цей топ не змагання, не важливо хто перший, а хто останній,
– написали на порталі.
У треках найчастіше використовувалось слово "Україна", а також часто згадували "Дніпро", "Київ", "Суми", "Херсон", "Ірпінь", "Харків", "Маріуполь", "Чернігів", "Львів", "Буча", "Бердянськ", "Крим", "Рідна земля", "Країна", "Вітчизна", "Воля", "Дім", "Разом", "Перемога".
10 найпопулярніших треків з 24 лютого:
- Kalush Orchestra – "Stefania"
- The Kiffness & Boombox – "Oy U Luzi Chervona Kalyna" (Army Remix)
- Христина Соловій – "Українська лють (Bella Ciao cover)"
- MBreeze – "Окупанту"
- Макс Барських – "Буде весна"
- Олег Скрипка – "Героям слава"
- Probass & Hardi – "Доброго вечора (Where Are You From?)"
- Jalsomino – "Чорнобаївка"
- Без Обмежень – "Вільні люди"
- 1Andi Vax – "Русскии? корабль"
Зазначимо, що Андрій Хливнюк з гурту "Бумбокс" розповідав, що замість повстанської пісні "Ой у лузі червона калина" на Софійські площі він міг виконати будь-яку іншу. Йому головне було створити такий ажіотаж, який і в результаті вдався.
"Цією піснею могла б стати будь-яка повстанська пісня, в якій є такі ж коріння, як і в цієї пісні… Я знав, що буде такий (резонанс). Це міг бути плакат, могла бути пісня, "русский военный корабель". До речі "русский военный корабль" – це нова "калина". А от "Ой у лузі червона калина " – з Гетьманщини ще йде, 100 років назад так само її хтось наспівав і вона мала такий же сенс для меншої кількості людей. Тепер це збільшилось", – розповів Хливнюк.