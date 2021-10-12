Звинувачений у домаганнях: у Лондоні припинили розслідування справи проти принца Ендрю

У Скотленд-Ярді заявили, що поліція закриває справу проти середнього сина Єлизавети II. Раніше американка Вірджинія Джуффре подала позов проти принца Ендрю й звинуватила його у сексуальному насильстві.

Лондонська поліція опублікувала офіційну заяву про те, що вона припиняє розслідування справи проти принца Ендрю. У Скотленд-Ярді заявили, що не будуть приймати жодних рішень щодо сина королеви Великої Британії.

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Справу проти принца Ендрю закрили

У поліції також підкреслили, що в цій справі належить розбиратися владі Сполучених Штатів.

"В рамках заведеної процедури співробітники поліції вивчили документи, які стосуються цивільної справи в США від серпня 2021 року. Були зроблені висновки, і ми більше не маємо наміру вживати ніяких дій", – таким було звернення поліції.

Джерело, близьке до герцога Йоркського, назвало таке рішення органів логічним.

Попри тиск преси та заяви про наявність нових доказів, поліція Лондона дійшла висновку, що претензії є недостатніми для подальшого розслідування. Герцог завжди рішуче наполягав на своїй невинності й продовжує це робити,

– повідомило джерело.



Принц Ендрю та Вірджинія Джуффре / Фото NBC News

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