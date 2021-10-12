Звинувачений у домаганнях: у Лондоні припинили розслідування справи проти принца Ендрю
Джерело:CNN
У Скотленд-Ярді заявили, що поліція закриває справу проти середнього сина Єлизавети II. Раніше американка Вірджинія Джуффре подала позов проти принца Ендрю й звинуватила його у сексуальному насильстві.
Лондонська поліція опублікувала офіційну заяву про те, що вона припиняє розслідування справи проти принца Ендрю. У Скотленд-Ярді заявили, що не будуть приймати жодних рішень щодо сина королеви Великої Британії.
До теми Справі 20 років: жертва домагань принца Ендрю подала на нього до суду
Справу проти принца Ендрю закрили
У поліції також підкреслили, що в цій справі належить розбиратися владі Сполучених Штатів.
"В рамках заведеної процедури співробітники поліції вивчили документи, які стосуються цивільної справи в США від серпня 2021 року. Були зроблені висновки, і ми більше не маємо наміру вживати ніяких дій", – таким було звернення поліції.
Джерело, близьке до герцога Йоркського, назвало таке рішення органів логічним.
Попри тиск преси та заяви про наявність нових доказів, поліція Лондона дійшла висновку, що претензії є недостатніми для подальшого розслідування. Герцог завжди рішуче наполягав на своїй невинності й продовжує це робити,
– повідомило джерело.
Принц Ендрю та Вірджинія Джуффре / Фото NBC News
Як розпочався скандал навколо принца Ендрю
- Спочатку скандал розгорівся навколо мільярдера Джеффрі Епштейна. У 2019 році одразу 6 жінок звинуватили його в сексуальному насильстві. Чоловіка заарештували – однак він повісився у в'язниці.
- Епштейн був другом сина королеви Єлизавети II. Американка Вірджинія Джуффре, яка свідчила проти Епштейна, заявила, що принц Ендрю неодноразово був учасником вечірок мільярдера. Вона підкреслила, що тричі мала інтимний зв'язок з герцогом попри те, що тоді їй було лиш 17.
- Вже через 2 роки Вірджинія подала позов проти 61-річного принца. Вона зазначила, що стала жертвою насилля у будинку Гіслейн Максвелл – партнерки Джеффрі Епштейна, у маєтку злочинця в Нью-Йорку та на його приватному острові.
- Сам принц Ендрю постійно спростовував і продовжує спростовувати свою вину у справі Джуффре. Він заявляв, що шкодує про дружбу з Епштейном, однак зазначав, що не помічав педофілічних нахилів у його поведінці.