"Ховаємо леопард в шафу": зірки пропонують новий флешмоб з метою передачі зброї Україні

У відповідь на блокування Шольцом передачі Україні танків Leopards мережею несеться гештег #FreeTheLeopards, яким юзери намагаються дотиснути канцлера Німеччини. До флешмобу долучилися зірки. Тепер вони закликають до ще одного флешмобу з метою передачі зброї Україні.

Напередодні український зірковий бомонд завалив мережу фото в образах з леопардовим принтом і гештегом #FreeTheLeopards. Знаменитості наголошували, що Україні потрібні танки Leopard. Тепер зірки закликають до нової активності, повідомляє 24 Канал.

До теми #FreeTheLeopards: зірковий бомонд влаштував леопардовий флешмоб і просить у Шольца танки

Зірки закликають до нового флешмобу

Ведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов в інстаграмі опублікували сторіс, де закликали людей ховати леопардові шуби та публікувати нові фото – з літаків. Зірки зробили це з метою підтримки передачі Україні літаків.

Катя Осадча: "Леопард ховаємо в шафу, дістаємо літаки та ракети".

"Леопард ховаємо в шафу, дістаємо літаки та ракети". Григорій Решетник: "Ура! Знімаємо шуби з леопардів, постимо фото з літаків".



Катя Осадча закликає передати Україні літаки / Скриншот інстаграм-сторіс ведучої



Григорій Решетник закликає передати Україні літаки / Скриншот інстаграм-сторіс ведучого

Ситуація з танками Leopard: головне