Напередодні український зірковий бомонд завалив мережу фото в образах з леопардовим принтом і гештегом #FreeTheLeopards. Знаменитості наголошували, що Україні потрібні танки Leopard. Тепер зірки закликають до нової активності, повідомляє 24 Канал.
До теми #FreeTheLeopards: зірковий бомонд влаштував леопардовий флешмоб і просить у Шольца танки
Зірки закликають до нового флешмобу
Ведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов в інстаграмі опублікували сторіс, де закликали людей ховати леопардові шуби та публікувати нові фото – з літаків. Зірки зробили це з метою підтримки передачі Україні літаків.
- Катя Осадча: "Леопард ховаємо в шафу, дістаємо літаки та ракети".
- Григорій Решетник: "Ура! Знімаємо шуби з леопардів, постимо фото з літаків".
Катя Осадча закликає передати Україні літаки / Скриншот інстаграм-сторіс ведучої
Григорій Решетник закликає передати Україні літаки / Скриншот інстаграм-сторіс ведучого
Ситуація з танками Leopard: головне
- 12 країн вже заявили про готовність передати Україні танки Leopard. Серед них – Польща, яка вже офіційно запросила у Німеччини схвалення на передачу нам німецьких танків.
- Відомо, що 13 європейських держав володіють близько 2 тисячами таких машин.
- Жозеп Боррель заявив, що Німеччина не блокуватиме передачу Leopard іншими державами. Відповідну заяву він зробив на брифінгу за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів.
- Чому Німеччина шукає, як затягти із постачанням Leopard – читайте тут.