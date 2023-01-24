FreeTheLeopards: зірковий бомонд влаштував леопардовий флешмоб і просить у Шольца танки

Канцлер Німеччини блокує передачу Україні бойових танків Leopards. У відповідь на це мережею несеться гештег #FreeTheLeopards, яким юзери намагаються дотиснути Олафа Шольца. До флешмобу долучилися зірки.

Український бомонд завалив соцмережі фото в образах з леопардовим принтом і гештегом #FreeTheLeopards. Катя Осадча, Юрій Горбунов, Джамала, Лілія Ребрик та інші намагаються привернути увагу Олафа Шольца, який на зустрічі у форматі "Рамштайн" відмовився постачати Україні танки Leopard 2. Як зірки потрусили свої галереї, демонструє 24 Канал.

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Катя Осадча

"Нашій країні потрібні танки Leopard 2, ми закликаємо світ відгукнутися, адже наступною може бути будь-яка країна", – наголосила Катя Осадча.

Джамала

"Поки хтось тягне час, ми маємо діяти і тиснути. Чим більше я злюсь, тим більше я хочу донатити та всіляко допомагати. Але тільки цього недостатньо. Нам потрібна підтримка світу! Нам потрібні танки Leopard 2 з Німеччини. Україна має перемогти в цій боротьбі. Поки політики чекають і не приймають важливі рішення, ми будемо кричати про важливість поставки танків", – емоційно заявила Джамала.

MamaRika

"FreeTheLeopards, це я вам як українська жінка кажу. А повірте, нас краще не злити", – підписала MamaRika.

Оля Полякова

"Нам потрібні "леопарди", щоб у наших ЗСУ було таке обличчя, а значить, щоб і у всіх нас", – висловилася Оля Полякова під фото зі зйомок шоу, де її одягли в леопардовий комбінезон.

TVORCHI

"FreeTheLeopards. Це важливо. Україні потрібен "Леопард 2". Не мовчи, світе! Приєднуйтеся до гештегу та вимагайте від уряду Німеччини проукраїнського рішення, адже Україна щодня захищає себе та Європу від Росії", – закликали представники України на Євробаченні-2023.

Настя Каменських

"Нам потрібні "Леопарди", щоб боротися за цінності, важливі для цивілізованого світу. І головне – щоб захистити українських дітей та дорослих, свою Батьківщину. Україна сьогодні – щит Європи. І я сподіваюся, що це зажди пам'ятатимуть. Тому важливо говорити та підтримувати Україну усіма можливими способами", – підписала Настя Каменських своє відео в "леопарді".

Оля Цибульська

Артистка запостила фото в костюмі з анімалістичним принтом та зазначила, що в ній "прокидається леопард, коли Україні потрібні Leopards".

Юрій Горбунов

"Вимагаємо поставок "Леопардів" в Україну! Підтримуємо флешмоб і бажаємо вам гарного і тихого дня", – написав Горбунов у леопардовій шубі.

Євген Кот

Дорогий німецький уряд. Дуже прошу вас передати нашим військовим ваших леопардів. Вони вкрай потрібні нам, нашому війську! Ви ж створили своїх леопардів для того, щоб вони захищали ваші цінності, так ось прийшов час відправити леопардів до фортеці цих цінностей, до України, яка стала щитом цивілізованого світу,

– звернувся Євген Кот.

Він пожартував, що заради Leopard 2 зробить усе від себе залежне – станцює з кожним і для кожного, поставить і відсудить усі німецькі шоу. Крім того, на думку Кота, "леопарди повинні бути вільні у своєму призначенні", як він у творчості.

Анатолій Анатоліч

Шоумен прифотошопив свою голову замість морди леопарда та пожартував, що це єдине його фото в леопардовому, до того ж зроблене у Криму.

"Так, нам справді потрібне все, що нам обіцяють з озброєння, і це нам потрібно для перемоги. І так, ми найкреативніша нація на планеті зараз. Тому що в нас вибору немає. Тому такі креативні і сміливі, і непереможні. І так, впевнений, скоро знову зроблю таке фото в Криму", – написав Анатолій Анатоліч.

Ілона Гвоздьова

"Ну дуже подобається цей принт, особливо якщо він може змінити ситуацію в нашій країні і врятувати інші країні від війни. Разом до перемоги", – підписала танцівниця фото в леопардових look з донькою.

Лілія Ребрик

Телеведуча Лілія Ребрик підтримала флешмоб і теж запостила фото з донькою. На світлині, зробленій 5 років тому, вони позують у леопардових сукнях.

Наталка Карпа

"Долучаюсь до флешмобу. Нашій країні потрібні танки "Леопард 2". Не нехтуйте, не ігноруйте! Адже наступною може бути будь-яка інша країна", – наголосила Наталка Карпа.

Андрій Бєдняков