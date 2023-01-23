На зустрічі у форматі "Рамштайн" німецький канцлер Олаф Шольц так і не дозволив поставляти в Україну "Леопарди". Оскільки світ чекав цього принципового рішення, то мережа вибухнула обуренням. Андрій Бєдняков відреагував у своєму стилі, з гумором.

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Бєдняков звернувся до Шольца в леопардовій шубі

У профілі з 1,8-мільйонною аудиторією він опублікував дитяче фото, де йому три. Цей кадр нібито був зроблений у Німеччині, куди його привезла мама. За словами шоумена, у леопардовій шубі він не випадково, бо ще в 90-х, понад 30 років тому, просив танки Leopard 2 для звільнення українських територій.

Звернення до Шольца ведучий підкріпив популярним хештегом #freetheleopards – "звільніть леопардів", який розлетівся світом.

На цьому фото мені три роки. Мама привезла мене до Німеччини. І саме в той момент я казав 29-річному Олафу Шольцу #freetheleopards 2023 року! Україна має захистити свою територію,

– з гумором підписав Андрій Бєдняков.

Андрій Бєдняков з мамою в Німеччині / Фото з інстаграму ведучого

Цікаво, що фоловери Бєднякова оцінили не так звернення до Шольца, як look його мами, яка померла в Маріуполі навесні 2022 року під час облоги. Юзерів інстаграму вразило, що навіть взимку жінка була на підборах: