Звільнимо Донбас і Крим, – Тарас Тополя показав, який настрій у тероборони на 8 день війни

24 лютого російські війська цинічно вдерлися на територію України. Вже 8 днів наші захисники мужньо боронять рідну землю. Серед них і гурт "Антитіла", який не втрачає оптимізму.

Українські військові, тероборона та інші захисники не збираються здаватися. Вже 8 днів вони винищують російських окупантів і продовжуватимуть робити це, поки орда не відступить з українських земель.

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Тарас Тополя в теробороні

На 8 день війни лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя опублікував селфі з побратимами з територіальної оборони Києва. На ньому зображені колеги з колективу та інші громадяни, які стали на захист української столиці. Вони впевнено та з усмішкою йдуть до перемогу.

Тарас наголошує, зараз триває не лише 8 день великої війни, а й 8 рік війни на Сході. І саме у цей рік Україна поверне окуповані Крим та Донбас. Україна поверне все те, що Росія намагалася забрати. Окупанти заплатять за всі злочини, які заподіяли нашій країні.

Київ. День восьмий. Рік – восьмий, у ньому ми звільнимо Донбас і Крим. Настрій бадьорий. Слава ЗСУ! Слава Україні!

– підписав фото Тарас.



Тарас Тополя в теробороні / Фото з інстаграму Тараса Тополі

У коментарях підписники музиканта закликають його та інших воїнів берегти себе. Ворог забирає в українців найдорожче – життя. ЗСУ, теробороною та іншими захисниками, які воюють на різних фронтах, пишається вся країна. Вони – наші герої.

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