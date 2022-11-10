Сьогодні я щасливий, – Барських схвильований новинами, як звільняють його рідну Херсонщину
Джерело:інстаграм Макса Барських
Український виконавець Макс Барських від початку повномасштабного вторгнення слідкував за новинами на окупованій Херсонщині. Зараз він радіє, бо село за селом Збройні Сили України звільняють його рідний регіон.
32-річний Макс Барських родом з Херсона, проте давно проживає у Києві. Втім, там залишились його друзі та знайомі. Місто було окуповане росіянами з перших тижнів вторгнення, проте через 2 місяці уся рідня співака пішки вибиралась з міста у бік Кривого Рогу.
Читайте також Скільки часу може зайняти звільнення правого берега Херсонщини: експерт назвав важливі нюанси
Зараз Збройні Сили займаються звільненням сіл на Миколаївщині та Херсонщині, кілометр за кілометром деокуповуючи українські землі. Одним з таких місць стало село Станіслав, де колись проводив зйомки Макс Барських.
Селище за селищем, місто за містом – кожен кілометр важливий, бо немає жодного населеного пункту на карті, де б не чекали на українських воїнів. Сьогодні я щасливий від того, що наш прапор підіймається над селом Станіслав. Саме тут відбувалися зйомки цього відео. Усе буде Україна,
– написав Макс Барських в мережі.
Фанати підтримують його та кажуть, що так буде з кожним українським містом та селом, яке зараз перебуває в окупації Росії. Деякі з коментаторів емоційно написали, що Станіслав – це їхнє рідне село, і вони радіють з мільйонами інших українців.
Зазначимо, що село Станіслав було окуповане військами Росії 25 лютого 2022 року. Проте 10 листопада 2022 року село звільнене ЗСУ. Однією з наймиловидніших природних пам'яток села є Херсонський гранд-каньйон. Це прибережна частина Дніпро-Бузького лиману, де можна побачити обривисті скелі. Там українці часто влаштовують фотосесії, а місце є однією з "перлин" південного краю.
Херсонський гранд-каньйон у селі Станіслав / Фото I go to World
Каньйон на півдні села Станіслав на Херсонщині / Фото I go to World
Більше про це – Росія виводить війська з Херсона: дивитись відео