Маємо розуміти слово "ні", – Женя Галич звернувся до чоловіків на тлі випадків зґвалтування

Рок-музикант Женя Галич звернувся до українських чоловіків та тлі частих випадків сексуального насилля. Він закликав зрозуміти слово "ні"..

Україну нещодавно сколихнули випадки сексуального насильства. На це відреагував лідер гурту O.Torvald та записав відео, в якому звернувся до українських чоловіків.

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Женя Галич звернувся до чоловіків

"Вирішив записати звернення на тему, яка мене останнім часом дуже бентежить. Останнім часом дуже багато випадків, коли роблять насильницькі дії та зґвалтування над дівчатами. Багато людей про це мовчить, особливо чоловіки. Якщо вони з'являються у коментарях, то з'являються для того, щоб сказати, що вони самі винні. Ні", – поділився музикант.

Рокер описав життєві ситуації, в яких розповів, як "чоловіки живуть в одному світі, а дівчата в іншому". Зокрема, дівчата бояться пересіктися чи стикнутися з чоловіками на вулиці, у таксі чи ліфті, бо хвилюються за своє життя й свою безпеку. Разом з тим, їхній гарний чи навіть відвертий одяг – не заклик і не провокація, а просто вбрання.

Якщо дівчина каже "ні", то це однозначно "ні. Якщо ви скажете, що вона одягає коротку спідницю або декольте, сукню і натякає на те, що вона доступна – то це брєд. Це вибір дівчини – красиво одягатися. А вибір хлопця – розуміти, що якщо це коротка спідниця або декольте, то це ні на що не натякає,

– підкреслив Женя Галич.

Співак згадав про дітей та розповів, якого принципу у вихованні дотримується. "У мене є дочка і є син, яких я завжди вчу ставитись з повагою до вибору кожного. Якщо Єва хоче виглядати красиво, то вона може це робити і їй не потрібно цього боятися, а коли Даня подорослішає, він повинен розуміти, що слово "ні" – це слово "ні". Я звертаюся до кожного хлопця, який бачить неповагу до дівчини, реагуйте на це, будь ласка. Якщо ви бачите на вулиці, як до дівчини чіпляються на вулиці, то реагуйте на це, не бійтеся".

"Ми маємо вчити не дівчат "не одягай…", а хлопців розуміти слово "ні". Якщо вам кажуть "ні", але ви продовжуєте – ви агресор", – додав Женя.

Женя Галич звернувся до чоловіків: відео

Нагадаємо, країну сколихнула справа про зґвалтування підлітками 14-річної дівчини на Закарпатті. Маша Єфросиніна змогла надати розголосу історії після того, як суддя Воловецького районного суду присудила хлопцям по п'ять років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши усім трьом іспитовий термін на два роки – це й обурило суспільство.

Та після цього Маша виступила з не менш важливим зверненням, закликавши не нашкодити дівчинці у поривах допомоги. Вона попросила стишитися, щоб дати можливість справі вирішитися у юридичній площині.

Галич відповів на коментар

Артист отримав слова підтримки й подяки, але деякі чоловіки знову почали висловлювати думки з насильницьким нахилом. Йому залишили такий коментар: "Сучка не захоче, кобель не наскоче".

Такий коментар мені залишили під відео про згвалтування і домагання до дівчат. Мені знадобилось менш як 5 хвилин аби знайти статті онлайн про згвалтування неповнолітніх. Діти, які ще можуть навіть не розуміти, що таке "секс", теж якось спровокували насильство над ними?

– жорстко висловився Галич.

Женя також відповів на закиди, нібито він назвав всіх чоловіків агресорами. "Не всі чоловіки агресори, але більшість агресорів – чоловіки. І нам з вами потрібно цю проблему вирішувати. Найменше, що ви можете зробити, це поговорити на цю тему з близькими жінками у своєму оточенні, почуйте їх досвід, їх історії. Бо тільки так ви зрозумієте масштаби проблеми. Визнання згвалтування злочином не має бути контроверсійним чи героїчним вчинком, це основа нормального, бл*дь, суспільства".