Украину недавно всколыхнули случаи сексуального насилия. На это отреагировал лидер группы O.Torvald и записал видео, в котором обратился к украинским мужчинам.

Смотрите также Лидер "Бумбокса" Хливнюк ошеломил суммой, которую собрал в мировом туре: сколько это миллионов

Женя Галич обратился к мужчинам

"Решил записать обращение на тему, которая меня в последнее время очень смущает. В последнее время очень много случаев, когда совершают насильственные действия и изнасилования над девушками. Многие об этом молчат, особенно мужчины. Если они появляются в комментариях, то появляются для того, чтобы сказать, что они сами виноваты. Нет", – поделился музыкант.

Рокер описал жизненные ситуации, в которых рассказал, как "мужчины живут в одном мире, а девушки в другом". В частности, девушки боятся пересечься или столкнуться с мужчинами на улице, в такси или лифте, потому что волнуются за свою жизнь и свою безопасность. Вместе с тем, их красивая или даже откровенная одежда – не призыв и не провокация, а просто наряды.

Если девушка говорит "нет", то это однозначно "нет. Если вы скажете, что она одевает короткую юбку или декольте, платье и намекает на то, что она доступна – это бред. Это выбор девушки – красиво одеваться. А выбор парня – понимать, что если это короткая юбка или декольте, то это ни на что не намекает,

– подчеркнул Женя Галич.

Певец вспомнил детей и рассказал, какого принципа в воспитании придерживается. "У меня есть дочь и есть сын, к которым я всегда учу относиться с уважением к выбору каждого. Если Ева хочет выглядеть красиво, то она может это делать и ей не нужно этого бояться, а когда Даня повзрослеет, он должен понимать, что слово "нет" – это слово "нет". Я обращаюсь к каждому парню, который видит неуважение к девушке, реагируйте на это, пожалуйста. Если вы видите на улице, как к девушке цепляются на улице, то реагируйте на это, не бойтесь".

"Мы должны учить не девушек "не одевай...", а ребят понимать слово "нет". Если вам говорят "нет", но вы продолжаете - вы агрессор", – добавил Женя.

Женя Галич обратился к мужчинам: видео

Напомним, страну всколыхнула дело об изнасиловании подростками 14-летней девушки в Закарпатье. Маша Ефросинина смогла огласить историю после того, как судья Воловецкого районного суда присудила ребятам по пять лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем трем испытательный срок на два года – это и возмутило общество.

Но после этого Маша выступила с не менее важным обращением, призвав не навредить девочка в порывах помощи. Она попросила успокоиться, чтобы дать возможность делу решиться в юридической плоскости.

Галич ответил на комментарий

Артист получил слова поддержки и благодарности, но некоторые мужчины снова начали высказывать мысли с насильственным наклонением. Ему оставили такой комментарий: "Сучка не захочет, кобель не наскочит".

Такой комментарий мне оставили под видео об изнасиловании и притязаниях к девушкам. Мне понадобилось менее 5 минут, чтобы найти статьи онлайн об изнасиловании несовершеннолетних. Дети, которые еще могут даже не понимать, что такое "секс", тоже спровоцировали насилие над ними?

– жестко высказался Галич.

Женя также ответил на упреки, будто он назвал всех мужчин агрессорами. "Не все мужчины агрессоры, но большинство агрессоров – мужчины. И нам с вами нужно эту проблему решать. Меньше всего, что вы можете сделать, это поговорить на эту тему с близкими женщинами в своем окружении, услышьте их опыт, их истории. Ибо только так вы поймете масштабы проблемы. Признание изнасилования преступлением не должно быть конверсионным или героическим поступком, это основа нормального, бл*дь, общества".