Зустрілася з мером Хіросіми: Тіна Кароль поділилася деталями поїздки в Японію

Народна артистка України Тіна Кароль побувала в Японії, де виступила на благодійному заході, а також зустрілася з прем'єр-мінстром країни та мером Хіросіми. Виконавиця вже поділилася деталями цих зустрічей.

Декілька днів, які Тіна провела в Японії, були для неї та України дуже важливими. Артистка продовжує їздити світом та розповідати про той біль, який щодня переживають українці.

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Тіна Кароль побувала в Хіросімі

Артистка зустрілася з мером міста, на яке 77 років тому скинули атомні бомби. Вибухи в Хіросімі та Нагасакі були настільки страшними, що відтоді більше ніхто у світі не наважився знову застосувати ядерну зброю. Але зараз Україна та Європа все частіше чують погрози щодо ядерної зброї.

Всі повинні розуміти, що світ не такий великий, щоб шантажувати один одного. Ми не віддамо своїх територій, бо це наш дім!

– наголосила Тіна Кароль.

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У Японії артистка зустрілася з прем'єр-міністром

"Тіно, я щиро вітаю вас у Японії. Чув, що ваш благодійний виступ мав тут великий успіх. Дозвольте висловити вам найглибшу повагу до прагнення миру в Україні, яке ви несете завдяки своїй музиці. Ми сприймаємо ситуацію в Україні так, ніби це сталося з нами, з переконанням, що повинні захищати світ. Японія стоїть пліч-о-пліч з Україною, працює з нею для досягнення миру. Сподіваюся, що ви будете здорові та й надалі досягатимете успіху у своїй кар'єрі", – сказав Тіні прем'єр-міністр Японії.

Найбільша нагорода, яка могла бути для мене в Японії, – це ця зустріч! Я дякую за те, що ви підтримуєте Україну і прошу вас продовжувати це робити,

– сказала Кароль.

Тіна Кароль представляє культурний фронт України, яка стала щитом для всього цивілізованого світу. Ми стримуємо напади безглуздя і дивимося, як руйнують наші міста просто за те, що ми обрали свободу: "Я на фронті збереження традицій, я на фронті збереження культури України, я ніколи не думала, що таке горе прийде в наш дім".