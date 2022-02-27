Зустрічають ворогів коктейлями Молотова: Ігор Кондратюк вступив до загонів тероборони ЗСУ

Український продюсер Ігор Кондратюк приєднався до лав територіальної оборони. Він розповів, що вже був на чергуванні двічі.

Відомий український продюсер Ігор Кондратюк вступив до лав тероборони ЗСУ услід за Хливнюком, Положинським, Тополею та багатьма іншими. Це він підтвердив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Ігор Кондратюк у теробороні

Шоумен розповів, що двічі був на чергуванні. Щоб зустрічати ворога, у теробороні використовують коктейлі Молотова.

Я вже 2 рази був на чергуванні, сьогодні й минулої ночі... Я ніколи не був мисливцем, і, в принципі, я був на підтримці. Але там є інші засоби, народні, – "коктейлі Молотова" для того, щоб зустріти. Ну, наші села тут, на околиці, у бік Житомира, захищаються як можуть. Принаймні намагаються захищатися,

– розповів Ігор Кондратюк.

Додамо, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк також вступив до лав тероборони. Він не втрачає бойового настрою й співає на вулицях Києва пісні.

Про те, які ще українські знаменитості змінили інструменти на зброю та пішли захищати країну, читайте за посиланням.

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