Зустріч Зеленських з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом: як це було рік тому

Президентське подружжя Олена та Володимир Зеленські 7 жовтня 2020 року побувало з офіційним візитом у Букінгемському палаці. Там відбулася зустріч з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом. Як це було – нагадуємо далі.

За візитом Зеленських до Великої Британії активно слідкували прихильники, адже прагнули побачити зустріч з герцогами Кембриджськими. Того дня світлини з Лондона миттєво ширилися мережею.

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Розмова відбулася в Букінгемському палаці. Онук Єлизавети II та його дружина радо прийняли гостей з України.

Елегантний образ Олени Зеленської

Для важливої події перша леді обрала елегантний білий костюм від українського бренду six brand. Вбрання складалося зі спідниці довжини міді та блузи з довгими рукавами. На талії був тонкий коричневий пояс. Аутфіт Олена довершила туфлями коричневого кольору на підборах, а в руці тримала маленький клатч у тон взуття. Волосся вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Аутфіт Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська зустріла гостей у блакитній сукні довжини міді. Вбрання Кейт мало вишукане декольте, якому додав особливого шарму лаконічний ланцюжок. Look дружини принца довершили пояс у тон сукні та туфлі-човники на підборах. Волосся Кейт Міддлтон тоді вклала у розкішні локони, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.

Принц Вільям і Володимир Зеленський щиро усміхалися та раділи довгоочікуваній та важливій для обох країн зустрічі.



Президентське подружжя України та герцоги Кембриджські / Фото з інстаграму Олени Зеленської



​Президентське подружжя України та герцоги Кембриджські / Фото з інстаграму Олени Зеленської



​Президентське подружжя України та герцоги Кембриджські / Фото з твітера герцогів



​Президентське подружжя України та герцоги Кембриджські / Фото з інстаграму герцогів

