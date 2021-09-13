Зухвалі та романтичні: 5 пар, образи яких підкорили червону доріжку MTV Video Music Awards

Напередодні відгриміла довгоочікувана церемонія MTV Video Music Awards, де нагородили найкращих зірок музичної індустрії. Артисти не лише отримали заслужені нагороди, а й вперше за довгий час похизувались образами на червоній доріжці зі своїми коханими. Хто це був – читайте далі.

Меган Фокс і Machine Gun Kelly

Одним з найяскравіших виходів відзначились Меган Фокс і її коханий Колсон Бейкер, відомий під псевдонімом Machine Gun Kelly. Для неї та її бойфренда яскраві образи складала стилістка Мейв Рейлі, з якою Меган працює від початку року. Колсон обрав для премії яскравий червоний костюм, повністю розшитий паєтками, а своє обличчя оздобив перлинами. Меган натомість одягнула найсексуальнішу сукню на премії – прозорий верх із сяючими стрингами та відвертою зоною декольте.

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Образ Меган Фокс і Колсона Бейкера / Фото з інстаграму акторки

Кортні Кардашян і Тревіс Баркер

Солодка парочка вийшла на червону доріжку у брутальних чорних образах. Кортні обрала шкіряну мінісукню зі шнуруванням від бельгійського дизайнера Олівера Тейскенса. Барабанщик панк-гурту Blink-182 натомість обрав стильний чорний костюм на голе тіло. Родзинкою його look стали численні татуювання на тілі, які доповнили загальний образ. Закохані на червоному килимку багато обіймались та цілувались, а згодом Кортні та Меган Фокс возз'єднались на одній сцені, коли оголошували чергового переможця.



Кортні Кардашян і Тревіс Баркер на MTV Video Music Awards / Getty Images

Ед Ширан і Мейсі Пітерс

Хоч Ед Ширан одружений із Черрі Сіборн, на червону доріжку MTV Video Music Awards він вийшов зі своєю колегою Мейсі Пітерс. Така поява зірок неабияк здивувала пресу, але ще раніше у ЗМІ повідомляли, що Ед розгледів талант 21-річної дівчини, коли та була вуличним музикантом. Тепер для неї він став наставником. Для світської події Мейсі одягнула чорну шкіряну сукню та взуття на грубій підошві, водночас як Ед одягнув розкішний чорно-жовтий блейзер від Versace.

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Ед Ширан та його кохана Черрі Сіборн / Фото Getty Images

Авріл Лавінь та Mod Sun

Зіркова пара американських виконавців теж вразила епатажем на червоній доріжці премії. Зірка 2000-х та її коханий Mod Sun з'явились у яскравих вбраннях: Авріл постала у рожевому костюмі бренду Area та сяючому бюстгальтері від Cristahlea underneath у тон до сумочки від Jimmy Choo. Її коханий Mod Sun своєю чергою обрав чорний костюм, розшитий емблемами, білу сорочку та краватку. Пара теж не соромилась демонструвати свої почуття на публіці і поцілувалась перед усіма папараці.



Авріл Лавіть та Mod Sun на MTV Video Music Awards 2021 / Фото Getty Images

Конор Мак-Грегор та Ді Девлін

Знаменитий ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор теж завітав на музичну премію. На захід він приїхав у компанії своєї пасії Ді Девлін. Для виходу він обрав яскравий рожевий блейзер, чорні штани та сорочку, а Ді – довгу трикотажну сукню, розмальовану "графіті", та червоні босоніжки на зав'язках.



Конор Мак-Грегор та Ді Девлін / Фото Getty Images