Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Одним из самых ярких выходов отметились Меган Фокс и ее возлюбленный Колсон Бейкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly. Для нее и ее бойфренда яркие образы составляла стилистка Мэйв Рейли, с которой Меган работает с начала года. Колсон выбрал для премии яркий красный костюм, полностью расшитый пайетками, а свое лицо украсил жемчугом. Меган же надела самое сексуальное платье на премии – прозрачный верх с сияющими стрингами и откровенной зоной декольте.

Интересно MTV Video Music Awards: образы самых известных звезд на красной дорожке – яркие фото



Образ Меган Фокс и Колсона Бейкера / Фото из инстаграма актрисы

Кортни Кардашян и Трэвис Баркер

Сладкая парочка вышла на красную дорожку в брутальных черных образах. Кортни выбрала кожаное мини-платье со шнуровкой от бельгийского дизайнера Оливера Тейскенса. Барабанщик панк-группы Blink-182 выбрал стильный черный костюм на голое тело. Изюминкой look стали многочисленные татуировки на теле, которые дополнили общий образ. Влюбленные на красной дорожке много обнимались и целовались, а впоследствии Кортни и Меган Фокс воссоединились на одной сцене, когда объявляли очередного победителя.



Кортни Кардашян и Трэвис Баркер на MTV Video Music Awards / Getty Images

Эд Ширан и Мэйси Питерс

Хотя Эд Ширан женат на Черри Сиборн, на красную дорожку MTV Video Music Awards он вышел со своей коллегой Мэйси Питерс. Такое появление звезд изрядно удивило прессу, но еще раньше в СМИ сообщали, что Эд разглядел талант 21-летней девушки, когда та была уличным музыкантом. Теперь для нее он стал наставником. Для светского события Мэйси надела черное кожаное платье и обувь на толстой подошве, в то время как Эд надел роскошный черно-желтый блейзер от Versace.



Эд Ширан и его возлюбленная Черри Сиборн / Фото Getty Images

Аврил Лавин и Mod Sun

Звездная пара американских исполнителей тоже поразила эпатажем на красной дорожке премии. Звезда 2000-х и ее возлюбленный Mod Sun появились в ярких нарядах: Аврил предстала в розовом костюме бренда Area и сияющем бюстгальтере от Cristahlea underneath в тон к сумочке от Jimmy Choo. Ее возлюбленный Mod Sun в свою очередь выбрал черный костюм, расшитый эмблемами, белую рубашку и галстук. Пара тоже не стеснялась демонстрировать свои чувства на публике и поцеловалась перед всеми папарацци.



Аврил Лавин и Mod Sun на MTV Video Music Awards 2021 / Фото Getty Images

Конор Мак-Грегор и Ди Девлин

Знаменитый ирландский боец смешанных единоборств Конор тоже пришел на музыкальную премию. На мероприятие он приехал в компании своей пассии Ди Девлин. Для выхода он выбрал яркий розовый блейзер, черные брюки и рубашку, а Ди – длинное трикотажное платье, разрисованное "граффити", и красные босоножки на завязках.



Конор МакГрегор и Ди Девлин / Фото Getty Images