Переможниця "Танців з зірками" розповіла, що переїхала з Дніпра до Києва у 18 років. Тоді їй не надто полюбилось місто.

До слова Оля Цибульська у час війни з сином і коханим приїхала до Львова: рідкісні фото

Ілона Гвоздьова розповіла про Київ

Як тебе не любити, Києве мій… Згадуючи свої студентські роки, не можу сказати що я закохалася в Київ з першого разу і навіть не з другого. Мені якось було в цьому місті холодно, голодно, дуже шумно, постійно всі кудись бігли, їхали й були не дуже привітними, як на перший погляд,

– поділилась Ілона Гвоздьова.

Та згодом столиця стала домом для зірки: "Коли я змогла вистояти та підкорити це місто, зустріти на одній зі станцій метро своє кохання, здобути творчого визнання та кар'єрного зросту, народити двох дітей і мати великі плани й мрії на майбутнє життя я закохалась у Київ і це місто стало для мене рідним домом".



Ілона Гвоздьова / Фото з інстаграму зірки

Ілона Гвоздьова зізналась, що 22 лютого для усіх зупинився час. І лиш виїхавши з України вона усвідомила, як сумує за домом і Києвом.

Тільки зараз, коли вимушено вже другий місяць поспіль знаходжусь за тисячі кілометрів від дому я зрозуміла, як сильно я люблю своє місто! Яка чудова в нас країна, яка смачна їжа, які професійні фахівці та просто люди з безмежно великим серцем,

– поділилась танцівниця.

"Війна назавжди змінила всіх нас. Часом, я навіть вдячна їй за те, що вона відкриває усіх людей, викриває добро і зло, друга чи ворога, любов чи ненависть. Змусила нас знову радіти простим побутовим речам, жити тільки сьогоднішнім днем, бути постійно в контакті з сім'єю, кожну хвилину бачити, як ростуть діти та тисячу разів на день казати прості, але такі важливі слова. Я хочу знов мріяти, кохати, танцювати й просто жити", – підсумувала Ілона Гвоздьова.