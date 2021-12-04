Зробили ошуканцем, – Роман з "Холостячки" емоційно відреагував на виліт з шоу

У фіналі "Холостячки" Злата Огнєвіч попрощалася з Романом Свечкоренком. Чоловік розлучився з ексдружиною, як того хотіла головна героїня, однак таки не зміг підкорити її серце.

3 грудня відбувся фінал 2 сезону романтичного проєкту "Холостячка". Поки Свечкоренко розлучався з дружиною, Злата будувала стосунки з іншими чоловіками, тому все-таки вирішила назавжди попрощатися з психологом.

Важливо "Холостячка" 2 сезон: історії кохання Злати Огнєвіч з фіналістами проєкту

Реакція Романа Свечкоренка на виліт з "Холостячки"

В інстаграмі чоловік опублікував емоційний допис, у якому зазначив, що сам винен в тому, що сталося. Роман додав, що просто став заручником ситуації, на яку не міг вплинути. Він не встиг офіційно розлучитися до початку проєкту, однак його запевнили, що це не проблема. Ймовірно, мовиться про творців шоу.

"Мені шкода, що цим скористалися і зробили мене ошуканцем (я зараз не про Злату). Мені щиро шкода. Я від початку сказав, що я ще в процесі. Ще задовго до початку зйомок. Мене запевнили, що все буде гаразд, а я просто повірив. Навіть переконували, що ніхто в цьому не зацікавлений. Повірити було помилкою, моєю особистою помилкою. У будь-якому випадку винен у тому, що відбувається, тільки я сам. Така у мене думка щодо всього, що відбувається", – написав Свечкоренко.

Але в мене просто забрали час, мій час. При цьому зробили на всю країну ошуканцем. Але зараз я навіть радий, що так сталося. Я став сильнішим, надійнішим. Це моє особисте зростання, коштом негативу, який я отримав, який створили навколо мене, в той час, коли я просто довірився,

– додав чоловік.



Роман і Злата на фінальному побаченні / Фото з інстаграму Свечкоренка

У коментарях підписники Романа зазначають, що він повернувся занадто пізно, адже з іншими учасниками в Злати вже склалися серйозні стосунки. Чимало глядачів проєкту вболівали за нього.

"Пізно ти повернувся".

"Це очікувано. Втрачено занадто багато часу. З іншими вже зав'язалися міцні стосунки".

"Дуже шкода, вболівала за тебе".

"Найкраще для тебе ще попереду".

"Я щиро заздрю дівчині, яка дорога для тебе. Ти дуже приємний чоловік".

Текст публікації Романа Свечкоренка:

А от тепер кінець і далеко не happy end.

Найцінніше, що ми маємо – це час, це єдине, що обмежено для нас.

Коли приходить ця усвідомлення, починаєш розуміти, чому ти так злишся, якщо люди забирають у тебе його. А тим паче ось так. Хто ж його забрав у мене?

Я став заручником ситуації, на яку не міг впливати із самого початку. Мені шкода, що так склалися обставини і я не встиг розлучитись до початку проєкту, хоча дуже цього хотів і зробив усе можливе, в рамках закону.

Що стосується моїх стосунків зі Златою, то все по-іншому. У нас справді були щирі зацікавлення один в одному, які могли стати чимось дуже серйозним. Це відчувала вона, це відчував я. Мені більше нічого не було потрібно. Але, на жаль, ми потрапили не в той час і не в те місце. Впевнений, що якби ми були в інших обставинах, все склалося б зовсім по-іншому.

Потрібно приймати правду, а правда – що ти не для всіх і не все для тебе. Потрібно відпускати людей, які не готові тебе кохати. Одне з найскладніших і найважливіших умінь, які потрібні у житті. Всім дякую, хто в мене вірив. Я справді дуже старався, але, мабуть, не доля.