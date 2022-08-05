У співачки Аліни Островської в Донецьку померла бабуся: що зрадниця каже про війну

Співачка Аліна Островська родом з Донецька, але тривалий час живе в москві, де вийшла заміж за росіянина та народила від нього сина. Артистка не називала росію агресором, не закликала її припинити війну. Після 8 років війни на Донбасі та 5 місяців повномасштабної війни росії проти України Аліна нарешті "чує вибухи". В окупованому Донецьку померла бабуся виконавиці.

Аліна Островська була учасницею українського гурту Real O. Цікаво те, що разом з нею виступала Регіна Тодоренко, яка також виявилася зрадницею. Обидві артистки продовжують жити та працювати в росії, ніби ніякої війни немає. Тепер Аліна втратила бабусю, яка проживала на окупованій території, але навіть після цього не засудила росію та не закликала країну-агресорку зупинити війну.

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У зрадниці Аліни Островської померла бабуся

Співачка повідомила, що померла її бабуся, яка народилася під час Другої світової війни. Але, за словами Аліни, ніяких жахливих і поганих історій не розповідала, лише "добрі": "Як ховалися в конюшні, і як там було весело, як готували суп з картопляних шкірок і як це було смачно! Пішла теж у страшний час, але я впевнена, згадувала б тільки те, що в неї народився правнук і які гарні цього року були її квіту в саду. Вона була дуже компанійською, завжди збирала всіх у своєму будинку".

Цікаво, а що розповідала б Аліна, якби з маленьким сином декілька місяців жили в бомбосховищі, як українські жінки в укриттях "Азовсталі"?

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Островська не розповіла, від чого померла її бабуся. У сторіс вона описала розмову з мамою, яка також мешкає в Донецьку. Та про агресію росії знову жодного слова. Не до кінця зрозуміло, про які вибухи йде мова. Островська сказала, що саме росія вже понад 8 років тримає людей на Донбасі в окупації, обстрілює мирні міста, понад 5 місяців веде повномасштабну війну проти України, в якій гинуть тисячі мирних жителів.

Розмовляю з мамою телефоном і чую вибухи. Чую, як її збиває це з ніг. Ми говоримо, намагаючись ігнорувати цей жах. Як багато ми можемо витримати? Господи, бережи кожного, хто зараз в цьому пеклі на Землі. Сил сім'ям, які сьогодні втратили рідних. Донецьк. Нехай якомога менше людей відчувають ці емоції. Серце, будь добрішим і більшим! Віро, будь непохитною! Кохання, будь сильнішим будь-яких почуттів!

– написала в інстаграм-сторіс Островська.



Аліна Островська про смерть бабусі / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Тривалий час Аліна взагалі не говорила в соцмережах про війну, тепер не веде активно сторінку в інстаграмі. Однак у шапці профілю у контактах менеджерів зазначені російські номери телефонів. Артистка продовжує жити та працювати в росії, спонсорувати армію країни-агресорки, яка вбиває її рідних на Донбасі.



Шапка профілю Аліни Островської / Скриншот з інстаграму