Після двох років у стосунках Зої Кравіц і Ченнінг Татум заручилися, – ЗМІ

Днями мережу сколихнула новина про ймовірне освідчення зірки "Супермайка" Ченнінга Татума своїй дівчині Зої Кравіц. Все через те, що на пальці в акторки помітили дорогу каблучку.

Зазначимо, що пара разом вже понад два роки. Водночас вони не надто активно афішують свої стосунки.

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Зої Кравіц та Ченнінг Татум заручилися

Акторка та донька американського співака Ленні Кравіца, ймовірно, готова розпочати новий етап в особистому житті разом зі своїм хлопцем Ченнінгом Татумом. Численні ЗМІ, посилаючись на інсайдерів з близького оточення пари, пишуть, що вони заручилися.

Такі чутки почали ширитися після того, як Зої та Ченнінг завітали на геловінську вечірку. Туди вони прийшли в костюмах головних героїв фільму 1968 року "Дитина Розмарі". Втім, більше увагу присутніх привернув аксесуар зірки. На святкування дівчина підібрала діамантовий перстень. Експерти дійшли до висновку, що приблизна вартість каблучки складає 550 тисяч доларів.

Стосунки Зої та Ченнінга: коротко