Отметим, что пара вместе уже более двух лет. В то же время, они не слишком активно афишируют свои отношения.

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Зои Кравиц и Ченнинг Татум обручились

Актриса и дочь американского певца Ленни Кравица, вероятно, готова начать новый этап в личной жизни вместе со своим парнем Ченнингом Татумом. Многочисленные СМИ, ссылаясь на инсайдеров из близкого окружения пары, пишут, что они обручились.

Такие слухи начали распространяться после того, как Зои и Ченнинг посетили хэловинскую вечеринку. Туда они пришли в костюмах главных героев фильма 1968 года "Ребенок Розмари". Впрочем, больше внимание присутствующих привлек аксессуар звезды. На празднование девушка подобрала бриллиантовое кольцо. Эксперты пришли к выводу, что приблизительная его стоимость составляет 550 тысяч долларов.

Отношения Зои и Ченнинга: коротко