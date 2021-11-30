"Зовсім не змінилась": Настя Каменських показала, як виглядала у 18 років

Українська співачка Настя Каменських привітала найкращу подругу Анну з днем народження, опублікувавши архівне фото, де позувала в басейні. На світлині артистці 18 років.

Колишня дружина Позитива Анна Андрійчук є найкращою подругою Насті Каменських. Дівчата багато часу проводять разом, а в інстаграмі часто діляться спільними кадрами.

Дивіться також Для ефіру "Маски" Настя Каменських одягнула вуаль: ефектний образ зірки

Архівне фото NK з подругою

У день народження подруги Настя не лише адресувала їй привітання, а й оприлюднила архівне фото, на якому вони вдвох зображені в басейні. Ані тут 16 років, а Насті – 18. Дівчата купалися, насолоджувалися теплим літнім днем. NK для плавання обрала блакитний купальник, волосся зібрала ззаду, а на обличчя не наносила косметику. У підписі до фото Каменських зазначила, що обожнює цей кадр.

Аню! Бублику! Улюблена! З днем народження, найдобріша, класна, прикольна, весела та чуйна людино. Я дуже пишаюся тобою і твоїми досягненнями. А скільки ще попереду… Дій, дівчинко, в тебе все вийде. А ми на підмозі й дуже тебе любимо!

– написала артистка.



18-річна Настя Каменських з подругою / Фото з інстаграму NK

У коментарях шанувальники артистки адресують привітання її подрузі й зазначають, що Каменських з того часу зовсім не змінилася.