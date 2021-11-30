"Зовсім не змінилась": Настя Каменських показала, як виглядала у 18 років
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Українська співачка Настя Каменських привітала найкращу подругу Анну з днем народження, опублікувавши архівне фото, де позувала в басейні. На світлині артистці 18 років.
Колишня дружина Позитива Анна Андрійчук є найкращою подругою Насті Каменських. Дівчата багато часу проводять разом, а в інстаграмі часто діляться спільними кадрами.
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Архівне фото NK з подругою
У день народження подруги Настя не лише адресувала їй привітання, а й оприлюднила архівне фото, на якому вони вдвох зображені в басейні. Ані тут 16 років, а Насті – 18. Дівчата купалися, насолоджувалися теплим літнім днем. NK для плавання обрала блакитний купальник, волосся зібрала ззаду, а на обличчя не наносила косметику. У підписі до фото Каменських зазначила, що обожнює цей кадр.
Аню! Бублику! Улюблена! З днем народження, найдобріша, класна, прикольна, весела та чуйна людино. Я дуже пишаюся тобою і твоїми досягненнями. А скільки ще попереду… Дій, дівчинко, в тебе все вийде. А ми на підмозі й дуже тебе любимо!
– написала артистка.
18-річна Настя Каменських з подругою / Фото з інстаграму NK
У коментарях шанувальники артистки адресують привітання її подрузі й зазначають, що Каменських з того часу зовсім не змінилася.
- "Які були красуні, такі й залишилися!"
- "Зовсім не змінилися!"
- "З днем народження! Дівчата взагалі не змінилися!"
- "З днем народження, Анюто! І я хочу таку подружку!"