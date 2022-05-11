"Змогли повернути їм дитинство": як Позитив створив проєкт для дітей-переселенців

Репер Позитив разом з друзями започаткував проєкт, щоб повернути радість у життя дітей, до яких прийшла війна. Музикант розповів детальніше про ідею ініціативи.

Український виконавець Позитив з початку війни запустив з друзями ініціативу "Діти-Дітям". Він розповів журналістам 24 каналу, як прийшла ця ідея та як проєкт розвивається зараз.

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Ініціатива Позитива "Діти-Дітям"

Репер розповів, що ідея проєкту була імпровізацією. Їх надихнув один із закладів у Кам'янці-Подільську, де місцеві діти приносили іграшки для переселенців.

"Коли ми приїхали у Кам'янець-Подільський, одразу сконтактували з місцевими волонтерами, військовою адміністрацією, щоб дізнатися, як можемо допомогти на місці. Також відвідали один місцевий заклад, де готують їжу для тероборони, ЗСУ, волонтерів, переселенців. У кутку кімнати побачили дитячі іграшки. Нам сказали, що це місцеві діти приносять свої іграшки для дітей-переселенців, яких тут дуже багато. Так і надихнулися на таку ініціативу. Тоді одразу подумали, як масштабувати це", – поділився виконавець.

Наступного дня разом з волонтерами та іншими артистами, які в місті, зібрали сім'ї переселенців та зробили для них свято. Були танцювальні майстер-класи, розважальні програми, аніматори, працювали психологи. Емоції переповнювали. Діти, які пережили страхіття війни, знову змогли відчути себе дітьми. Хоча б на декілька годин ми змогли повернути їм дитинство,

– зізнався Позитив.

Та на цьому артист не зупинився й зрозумів, що треба йти далі. Він контактував з адміністраціями інших міст, з волонтерами, соцслужбами, дитячими секціями, ресторанами.

"Дуже вдячний, що жодного разу нам ніхто не відмовив, не попросив гонорар чи якусь рекламу. Дякую всім, хто брав участь і братиме надалі. Звісно, хочеться долучати до цієї ініціативи всіх небайдужих, фонди, спонсорів, але поки що все виходить своїми силами, бо наші люди найкращі", – додав він.

Повне інтерв'ю з Позитивом: дивіться відео онлайн