Відома українська співачка Злата Огнєвіч на особистій сторінці оприлюднила серію спекотних кадрів. Вона знялась у фотосесії в образі сексуальної італійки.

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Спокусливий образ Злати Огнєвіч

Знаменитість для нової зйомки обрала червоне вбрання – відвертий топ і напівпрозору спідницю довжини міді з пишними рюшами, крізь яку трохи було видно спідню білизну. Неширокий пояс вдало підкреслив бездоганну фігуру співачки та її принади.



Злата Огнєвіч в образі італійки / Фото з інстаграму зірки

Злата Огнєвіч поєднала пікантне вбрання з чорними босоніжками на високих підборах. Сексуальний аутфіт доповнювали золоті сережки-кільця, кілька ланцюжків з підвісками на шиї та масивний браслет на руці.



Злата Огнєвіч в образі італійки / Фото з інстаграму зірки

Артистка розпустила темне волосся, вклала його пишними хвилями та вплела у волосся багряну стрічку, що додала перчинки. На обличчі Злата Огнєвіч зробила макіяж, який завершив образ. Вона підкреслила очі темними тінями в стилі smokey eyes і нафарбувала губи малиновою помадою.



Злата Огнєвіч в образі італійки / Фото з інстаграму зірки