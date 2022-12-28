Мене мучили докори сумління, – Злата Огнєвіч розповіла, чи святкуватиме Новий рік

До Нового року залишаються лічені дні, але святкового настрою у Злати Огнєвіч, як і в більшості українців, немає. Вона не хотіла відзначати, але після розмови з військовим, який на "нулі", змінила свою думку.

Злата Огнєвіч за останні 10 місяців багато виступала для військових, тож знається з героями. Один з них надихнув її все ж поставити ялинку та сісти за святковий стіл. Як він переконав співачку, дізнавайтеся далі.

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Злата Огнєвіч про святкування Нового року

Мене мучили докори сумління, поки я не поспілкувалася з одним військовим, який воює на "нулі", у дуже гарячих точках. Він каже: "Златочко, ми ж воюємо для того, щоб ви там, у тилу, жили, і могли більш-менш нормально існувати, щоб ми всі разом наближали цю перемогу. Тому якщо ви здастеся, якщо ви впадете духом, для чого ми тоді воюємо? Ми воюємо заради життя: усміхайтеся, якщо у вас є така можливість, просто пам'ятайте, що війна триває, і допомагайте нам",

– поділилася Злата Огнєвіч.

Вона каже, що змушує себе "вмикати" новорічний настрій та обіцяє прикрасити ялинку, адже скрізь відзнялася та все у 2022 році відпрацювала.

"Зараз закінчилися майже всі зйомки, і в мене буде трошечки часу, щоб все-таки нарядити ялинку. Я сиділа, думала: нас хочуть кудись дуже глибоко в темряву загнати – не дамо їм шансу! У мене буде ялинка, у мене буде свято! Так, настрій, звичайно ж, неідеальний, але, думаю, коли з'явиться ялинка та всі ці новорічні прикраси вдома, то й настрій підніметься", – додала артистка.

Нагадаємо, Світлана Тарабарова, Катя Осадча, Григорій Решетник та багато інших українських зірок уже прикрасили ялинки. Хтось з них хоче подарувати дітям свято, а хтось зробив це на зло Росії, яка хоче залишити нас не лише без свята, а й без світла, води, тепла.