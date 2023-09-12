Злата Огнєвіч влаштувала концерт для поранених захисників: чуттєве відео зі Львова

Співачка Злата Огнєвіч зустрілась з українськими захисниками, що перебувають на реабілітації. Зірка влаштувала бійцям імпровізований концерт.

Українська виконавиця Злата Огнєвіч завітала до Львова у реабілітаційний центр. Вона не тільки провідала військових, але й влаштувала для них імпровізований концерт.

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Злата Огнєвіч влаштувала концерт для військових

Артистка заспівала для захисників просто посеред лікарні. Вона виконала свої пісні "Буревіями" та "Запали вогонь".

Чимало бійців підтанцьовували під треки Злати Огнєвіч попри важкі травми.

Злата Огнєвіч влаштувала концерт для захисників: відео

Злата Огнєвіч поділилась, що для неї честь – мати такі зустрічі з захисниками. Вона також звернулась до влади Києва з проханням відкрити реабілітаційний центр у столиці.

"Я розумію, наскільки ми – сильна нація! Хай ці важкі часи створять нове покоління. Свідоме, сильне, людяне, з прогресивними орієнтирами. Дивлячись на реабілітаційний центр у Львові, спало на думку – чому в Києві, столиці, такого центру нема? Це питання, напевно, до місцевої влади. Мрію, щоб в Києві теж був такий крутий сучасний центр! Попереду – багато роботи з відновлення".



Злата Огнєвіч про зустріч з бійцями / Фото з інстаграм-сторіз