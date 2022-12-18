Вбрана в українське: Злата Огнєвіч провела Нацвідбір в ефектній сукні та прикрасах

Злата Огнєвіч спробувала себе в ролі ведучої на Нацвідборі Євробачення-2023. Якщо Катерина Павленко була в total black, то вона з ніг до голови в білому та натхненна етнікою. Вбрання і прикраси для неї створили українські бренди.

Гурт TVORCHI на Нацвідбір Євробачення-2023 одягнув бренд Frolov, і Злата Огнєвіч теж обрала українське, передає 24 канал. Своїм образом вона похвалилася в інстаграмі.

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Образ Злати Огнєвіч на Нацвідборі Євробачення-2023

У прямому ефірі співачка красувалася в білій мінісукні з фігурним декольте та напівпрозорою накидкою з рукавами-ліхтариками. Це look від бренду TOTAL WHITE. Його підкреслив "солом'яний" корсет від "Вбрана". На ньому промовисті написи – любов і воля.

Аутфіт Злати Огнєвіч довершили прикраси ручної роботи – намисто з перламутру, латунними хрестами та намистинами за 6,5 тисяч гривень від "Зелені Пацьорки" та керамічна каблучка у вигляді птаха. Її розробив бренд "Цвіте тепер", який колабить з Надею Дорофєєвою.

Ми це зробили! Дякую усій команді Суспільного за організацію та можливість стати частиною Нацвідбору Євробачення 2023,

– прокоментувала артистка в інстаграм-профілі.

Злата Огнєвіч на Нацвідборі Євробачення-2023 / Фото з інстаграму співачки

Злата Огнєвіч на Нацвідборі Євробачення-2023 / Фото з інстаграму співачки

Цікаво, що коли Злата Огнєвіч була в білому, її співведуча на Нацвідборі-2023 Катерина Павленко приміряла total black. У мережі її вже порівняли з Мортисією Адамс з кіносеріалу "Сімейка Адамсів", спін-оффом якого є нашумілий "Венздей".