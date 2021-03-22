Злата Огнєвіч прокоментувала участь в загадковому шоу "Маска"

Українська співачка Злата Огнєвіч стала зірковою гостею 9 випуску шоу "Маска". Знаменитість вийшла на сцену в костюмі ворона. Виконавиця зізналася, що їй дуже сподобалося виступати в такому форматі і вона прагне бути учасницею другого сезону.

Шоу "Маска" продовжує приголомшувати глядачів. Зокрема, вже третій ефір поспіль на сцену виходили спеціальні гості, які намагалися заплутати суддів та глядачів.

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Злата Огнєвіч про виступ на "Масці"

Злата Огнєвіч виступила у 9 випуску. Зіркові детективи були впевнені, що вона ховається під костюмом Сонця, проте виконавиця здивувала їх, знявши маску Ворона. Співачка наголосила, що їй дуже сподобалося виступати і вона прагне бути учасницею другого сезону.

Найкрутіше й найзагадковіше шоу країни! Я в захваті від костюмів, номерів і наших зіркових детективів! Я намагалася вас заплутати максимально і мені це вдалось. Ворон всім дякує за підтримку і любов, передає, що в нього сьогодні гарний настрій й апетит!

– написала в публікації Огнєвіч.

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У коментарях підписники Злати зазначають, що їй справді вдалося здивувати, адже більшість була впевнена, що вона виступає на сцені "Маски", як Сонце.