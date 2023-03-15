У білому пуховику: Злата Огнєвіч прогулялась Києвом у стильному образі

15 березня 2023, 16:38
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Злата Огнєвіч

Українська співачка Злата Огнєвіч поділилась новою світлиною з шанувальниками. Вона показала стильний образ.

Українська співачка Злата Огнєвіч опублікувала нову світлину на особистій сторінці. Вона позувала у стильному повсякденному образі на тлі столиці.

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Злата Огнєвіч у стильному образі

Для прогулянки Києвом виконавиця обрала лаконічне вбрання. Вона постала перед камерою у чорному светрі оверсайз та чорні прямі штани. Зверху Злата накинула білосніжний великий пуховик. Родзинкою образу стала темна кепка.

Огнєвіч зібрала волосся у низький кінський хвіст, але випустила передні пасма. Риси обличчя артистка підкреслила легким макіяжем. 

"Київ. Так люблю це особливе місто", – поділилась співачка.

Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

У коментарях Злату засипали компліментами та поділилися своїми думками про українську столицю.

  • "Неймовірна";
  • "Яке фото";
  • "Гарнюня";
  • "Яка ж ви неймовірна, чарівна та дуже-дуже гарна, пані Злато ";
  • "Так.. Місця щасливих людей.. Це точно про наше місто Київ";
  • "Дуже сильно люблю Київ! Щось магічне та особливе саме тут!".

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч прокоментувала свої відносини з Євгеном Клопотенком. Артистка зізналась, що ресторатор підтримав її у важку хвилину, але запевнила, що між ними – дружба.
Автор: Марія Касій