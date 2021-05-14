"Холостячка" Злата Огнєвіч показала стильний образ у гороховому костюмі: яскраве фото

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч поділилась новим фото з прихильниками. Вона зачарувала мережу ніжним аутфітом у блакитному костюмі з гороховим принтом.

Після того, як відома українська співачка Злата Огнєвіч стала новою "Холостячкою", вона стала ще більш популярною. Тому кожне нове фото зірки набирає безліч вподобань та коментарів. Днями артистка оприлюднила нове фото.

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Образ Злати Огнєвіч

Знаменитість спробувала повторити образ Аліси з фільму "Аліса в країні чудес". Співачка позувала перед камерою у легкому блакитному костюмі з білим гороховим принтом. Вбрання складалося зі стильного топа з об'ємними рукавами й прямих штанів.

Свій аутфіт Злата Огнєвіч доповнила масивним срібним ланцюжком на шиї, а також яскравим малиновим манікюром. Волосся зірка розпустила та вклала легкими хвильками. На обличчі вона зробила гарний макіяж. Злата підкреслила очі золотистими тінями й нафарбувала губи рожевою помадою.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

Улюблені цитати Злати Огнєвіч з книжки "Аліса в країні див"

У підписі до фото зірка поділилась, що в дитинстві обожнювала книжку Л.Керрола "Аліса в країні див". Тому вона вирішила поділитися найкращими фразами з неї.