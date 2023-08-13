Простежив з відміток в інстаграмі: Злата Огнєвіч показала сталкера та запросила його до поліції

Злата Огнєвіч вкотре потерпає через нав'язливого шанувальника. Він прийшов до закладу, який співачка відмітила у соцмережах.

Українська співачка Злата Огнєвіч поскаржилась на переслідування з боку шанувальника. Цього разу чоловік прийшов до закладу, який раніше артистка відмітила у мережі.

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Злата Огнєвіч показала свого переслідувача

Пан Роман. Побачив відмітку закладу, в якому я була і прийшов. Наступного разу одразу буду відмічати поліцейський відділок на Печерську. Його вже викликали до поліції та просили не писати, не дзвонити мені. Тепер він приходить за відмітками в інстаграмі,

– розповіла артистка.

Злата Огнєвіч додала, що не повірить, начебто пан Роман прийшов до закладу за збігом обставин. Вона звернулась до чоловіка у сторіз, які він точно переглядає: "Ви тут вже були нещодавно (у відділку, – 24 Канал). Я вас знову запрошую прийти на співбесіду, поговорити та розказати, чому ви мене переслідуєте".

Співачка зазначила, що не буде постійно хвилюватися та змінювати своє життя через переслідувачів. Вона сподівається на правильну реакцію органів.

"Через цих сталкерів я не буду змінювати своє життя, боятися, озиратися. Я, як робила відмітки в інстаграмі, так і буду робити. Просто є закон, є поліція, яка буде працювати з цією людиною. Вона вирішила чомусь, що може мене переслідувати. Я давно могла б вже застосувати інші міри, ви розумієте, про що я, але я за законну діяльність та вплив на таких переслідувачів. Тому сподіваюсь, що поліція відреагує та прийме усі запобіжні заходи".

Злата Огнєвіч про сталкера: відео

Черговий переслідувач Злати Огнєвіч