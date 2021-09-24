Зірку "Гаррі Поттера" Тома Фелтона госпіталізували під час гри в гольф

34-річний британський актор втратив свідомість під час турніру з гольфу. Його терміново госпіталізували до одної з лікарень.

Британський актор, найбільш відомий за роллю Драко Мелфоя у "Гаррі Поттері", взяв участь у турнірі з гольфу серед знаменитостей. Захід відбувався у США, штаті Вісконсин, напередодні 43 Ryder Cup.

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Тома Фелтона госпіталізували

Під час гри в гольф Том Фелтон несподівано знепритомнів. Його відразу ж госпіталізували до одної з місцевих лікарень. Коли актора відвозили з поля, він був у свідомості, однак невідомо, у якому стані знаменитість зараз.

В ході сьогоднішнього матчу знаменитостей в рамках Ryder Cup з актором і музикантом стався інцидент медичного характеру на полі, коли він виступав у складі команди Європи. Він був доставлений в лікарню для надання допомоги,

– повідомила Асоціація професійних гравців гольфу.

34-річний Том Фелтон змагався за Європу разом з колишнім професійним хокеїстом Теему Селянне з Фінляндії та з олімпійським чемпіоном з хокею 1980 року Майком Ерузіоне.

Напередодні, 22 вересня, зірка "Гаррі Поттера" відсвяткував день народження. Він опублікував допис в інстаграмі, у якому подякував прихильникам за добрі слова та підтримку.

Пройшло 33 роки. Боже, мені так весело бути тут. Певним чином, я все ще відчуваю, що найкраще ще попереду – дякую всім за вашу любов, підтримку та почуття гумору. Нумо продовжувати робити хороші справи. До наступних 33,

– написав актор.



Том Фелтон / Фото з інстаграму Тома Фелтона

Раніше, на зйомках серіалу "Краще подзвоніть Солу", знепритомнів відомий актор Боб Оденкерк. У нього стався серцевий напад. Зірці викликали швидку, а вже через кілька днів він з'явився в мережі та зазначив, що з ним усе добре.