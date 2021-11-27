Зірки на відпочинку: де зустрілися Слава Камінська та Юлія Саніна

Поки в Україні холодно знаменитості вирушають на відпочинок в теплі країни. Співачки Слава Камінська та Юлія Саніна проводять відпустку в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Через насичені робочі графіки артисткам рідко вдається побачитися в Києві, тому вони не втратили нагоди поспілкуватися на відпочинку. Відомо, що Камінська прилетіла в Абу-Дабі з дітьми, а Саніна – з сином і чоловіком.

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Зустріч Слави Камінської та Юлії Саніної

Знаменитості влаштували посиденьки в красивому закладі. Слава позувала на камеру в атласній сукні кольору хакі з принтом у білий горошок. Вбрання мало оригінальні рукави та вишукане декольте. Волосся артистка вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і блиском на губах. Серед аксесуарів на ній були ланцюжок на шиї, браслети та каблучки.

Саніна зображена на фото в стриманому чорному вбранні зі вставками м'ятного кольору. Її волосся також було рівним, а на обличчі макіяж з чорним олівцем на повіках і рожевою матовою помадою на губах. У вухах були мінімалістичні темні сережки.

У Києві зустрітися не можемо, зустріньмося в Абу-Дабі. Фото з Юлією Саніною в прекрасному місці. Трішки відпочили, трішки попрацювали,

– написала Слава під фото.

Схоже, що зірки невипадково опинилися в цьому місці, а приїхали туди по роботі.



Слава Камінська та Юлія Саніна / Фото з інстаграму Слави Камінської

Зазначимо, зараз в Абу-Дабі перебуває телеведуча Катя Осадча, яка приїхала туди у відрядження й вже встигла взяти інтерв'ю в Саніної та Камінської. Також світлини з відпочинку там публікувала акторка Ксенія Мішина.