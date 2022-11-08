Зірки в інстаграмі: Wellboy створив нову сторінку, а Дантесу стали нецікаві соцмережі

Українські артисти поділилися новинами про свій інстаграм-профіль. Wellboy створив нову сторінку, а Володимир Дантес поділився, що інстаграм не потрібен.

Українські зірки використовують інстаграм не лише для спілкування з аудиторією, але й для висвітлення війни. Wellboy та Володимир Дантес поділились новинами про свої акаунти.

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Wellboy створив нову сторінку

Виконавець повідомив, що його шанувальники матимуть можливість переглядати його світлини ще в одному профілі. Там він вже опублікував дві світлини, на яких продемонстрував, який вигляд хоче мати у 2023 та 2024 роках.



Wellboy створив нову сторінку / Фото з інстаграм-сторіз

Дантесу став не цікавий інстаграм

Тим часом музикант Володимир Дантес поділився, що інстаграм став для нього непотрібним. Однак він не хоче закидати сторінку, бо раніше намагався її активно вести.

Слухайте, а є таке, що інстаграм не потрібен вже зовсім? Трохи/сильно прикро, що намагався його вести. Тікток, блін, я люблю тільки сьорфити в цьому. Твітер? Туди тільки інколи приколи кидаю. Телеграм? Ну не знаю,

– поділився Дантес і запитав поради в шанувальників.



Дантес про інстаграм / Фото з інстаграм-сторіз



Дантес про інстаграм / Фото з інстаграм-сторіз