Зірка "Слуга народу" Галина Безрук втекла від чоловіка: "Дні перетворилися у фільм жахів"

Українська акторка Галина Безрук, яка зіграла у стрічках "Жіночий лікар", "Останній москаль", "Слуга народу", але проживає та працює в Росії також, поділилась жахіттями, які нібито відбувались у її сім'ї. Жінка зізналась, бо вже не було сил і терпіння жити з чоловіком.

Нещодавно Галина Безрук рятувала доньку Василісу, якій необхідна була складна операція, про деталі якої вона не розповідала. Зараз дівчинка почувається краще, а от стосунки Галини та її чоловіка Артема Алєксєєва дуже попсувались. У нього начебто з'явилися серйозні проблеми психологічного плану, через що він потрапив до лікарні. Їй нещодавно довелося втекти з дому разом з дочкою, оскільки чоловік вдарив її ногою в живіт і спалив усі документи.

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Також він піддавав небезпеці свою доньку, з якою бігав по шестиполосній дорозі, після чого поліція забрала дитину і повернула матері, а чоловіка направила до психіатричної лікарні. За словами Безрук, вона як могла трималась і хотіла зберегти сім'ю від нападок ЗМІ.



Чоловік Галини Безрук з донькою Василиною / Фото з інстаграму акторки

"Я як могла намагалася зберегти його гідність і, коли мені дзвонили журналісти, просто кидала трубку. Дуже сподівалася, що цей тиждень "чистоти" допоможе йому прийти в себе, усвідомити весь жах своїх дій. Але дива не сталося. Він повернувся в життя, але не в свідомість. Останні дні перетворилися в фільм жахів. Він не приймав нічого з прописаного в лікарні, весь час пив. Дивно, що він зміг закінчити проєкт, який півтора місяці був на межі зриву через нього. Артем весь час погрожував мені, обіцяв забрати дочку, а позавчора під час нічної розмови на кухні я отримала ногою в живіт... Вранці ми з донькою і бабусею втекли", – розповіла 33-річна жінка у розпачі.

Галина Безрук також поділилась, що до останнього була переконана, що у неї люблячий чоловік і батько-супермен, а такі проблеми зі здоров'ям виникли через ситуацію з донькою, яка отримала травму місяць тому.

"Нам з його мамою продовжували сипатися образи і погрози. Він спалив документи доньки, щоб я не змогла з нею виїхати до моїх батьків… Увечері, коли я, заручившись підтримкою його близького друга, прийшла додому забрати необхідне, ми знайшли його на підлозі в непритомному стані. Зараз він під контролем лікарів і мені хочеться вірити, що вони йому допоможуть. Поки він там, ми з малятком в безпеці", – додала жінка.

Але всі жалі розвіялись, коли у її руки потрапив телефон чоловіка. Там вона дізналась, що Артем останні кілька років отримував не "дружню" підтримку від старої знайомої, яка ще зовсім нещодавно опинилась у схожій ситуації. Вона нібито є публічною персоною і заявляла, що заводити романи з одруженими чоловіками – низько. У підсумку Безрук лаконічно заявила, що "Нас більше немає", натякнувши, що буде вимагати розлучення.



Галина Безрук з Артемом Алєксєєвим / Фото з інстаграму акторки

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