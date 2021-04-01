Він величезний, а я не можу вилізти, – зірка серіалу "Школа" розповіла про зґвалтування

Українська акторка Ліза Василенко завоювала глядацькі симпатії завдяки ролі школярки Лоли Гавриленко у серіалі "Школа". Зараз дівчина переїхала у Москву, де займається створенням контенту для Тік Ток. Однак, у житті Лізи були й темні сторінки, про які вона раніше не розповідала, а саме про те, як її зґвалтували.

В інтерв'ю на ютуб-шоу "Пушка", Ліза Василенко поділилась не лише своєю історією й розповіддю про кар'єру моделі та акторки, а й подробицями стосунків з колишнім хлопцем-абюзером, який бив її. Саме такий важкий етап у житті дівчини змусив її задуматись про перший переїзд до Москви.

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Зі слів Лізи, вона гадала, що їде у нову модельну агенцію, однак коли приїхала у столицю Росії й завітала в офіс до тієї "агенції" – зрозуміла, що потрапила в ескорт. Там Василенко познайомилась дівчиною, яка вже працювала ескортницею й почала жити разом із нею.



Ліза Василенко / інстаграм Лізи

Через деякий час спільного життя, сусідка Лізи запросила її на свій день народження й там познайомила зі своїм хлопцем, який виявився набагато старшим чоловіком. Саме на цій вечірці Василенко і скривдили.

"Мені підсипали щось в алкоголь і через це у мене немає половини спогадів. Я пам'ятаю лиш початок і кінець. Початок – я сиджу і п'ю, кінець – мене зґвалтували. Я пам'ятаю, що він зверху, він величезний, а я не можу вилізти", – зі сльозами на очах поділилась Ліза.

Акторка розповіла, що ґвалтівник був під дією наркотичних речовин, тож їй вдалось втекти від нього. Дівчина заявила, що абсолютно гола вибігла на двір і зловила таксі.



Ліза Василенко / інстаграм Лізи

Однак, зважаючи на її вигляд, акторка боялась, що таксист також може мати на неї лихі наміри.

"Приїжджає таксі і я не знаю, чого мені чекати. Я дивилася на таксиста і думала, що, напевно, все закінчиться ще гірше: зґвалтують, вб'ють і закопають. Він саджає мене і каже: "Я все розумію. Скажи куди везти, я просто довезу, аби ти була ціла", – зізналась Ліза Василенко.

Зі слів Василенко, раніше цієї історії вона нікому не розпровідала, навіть своїй мамі, тож це перша її публічна розповідь про інцидент.