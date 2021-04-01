Украинская актриса Лиза Василенко завоевала зрительские симпатии благодаря роли школьницы Лолы Гавриленко в сериале "Школа". Сейчас девушка переехала в Москву, где занимается созданием контента для Тик Ток. Однако в жизни Лизы были и темные страницы, о которых она раньше не рассказывала, а именно о том, как ее изнасиловали.

В интервью на ютуб-шоу "Пушка", Лиза Василенко поделилась не только своей историей и рассказом о карьере модели и актрисы, но и подробностями отношений с бывшим парнем-абьюзером, который бил ее. Именно такой тяжелый этап в жизни девушки заставил ее задуматься о первом переезде в Москву.

Читайте Шэрон Стоун заявила, что ее с сестрой насиловал дедушка

По словам Лизы, она думала, что едет в новое модельное агентство, однако когда приехала в столицу России и пришла в офис в то "агентство" – поняла, что попала в эскорт. Там Василенко познакомилась с девушкой, которая уже работала эскортницей, и начала жить вместе с ней.



Лиза Василенко / инстаграм Лизы

Через некоторое время совместной жизни соседка Лизы пригласила ее на свой день рождения и там познакомила со своим парнем, который оказался намного старшим мужчиной. Именно на этой вечеринке Василенко и обидели.

"Мне подсыпали что-то в алкоголь и из-за этого у меня нет половины воспоминаний. Я помню лишь начало и конец. Начало – я сижу и пью, конец – меня изнасиловали. Я помню, что он сверху, он огромный, а я не могу вылезти", – со слезами на глазах поделилась Лиза.

Актриса рассказала, что насильник был под действием наркотических веществ, поэтому ей удалось убежать от него. Девушка заявила, что совершенно голая выбежала во двор и поймала такси.



Лиза Василенко / инстаграм Лизы

Однако, несмотря на ее вид, актриса боялась, что таксист также может иметь по отношению к ней злые намерения.

"Приезжает такси и я не знаю, чего мне ждать. Я смотрела на таксиста и думала, что, наверное, все закончится еще хуже: изнасилуют, убьют и закопают. Он сажает меня и говорит: "Я все понимаю. Скажи куда везти, я просто довезу, чтобы ты была цела", – призналась Лиза Василенко.

По словам Василенко, раньше эту историю она никому не рассказывала, даже своей маме, поэтому это первый ее публичный рассказ об инциденте.