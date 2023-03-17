Про вагітність 33-річна американська акторка Бріанна Гові оголосила в інстаграмі, знявшись у вбранні з нової колекції німецького бренду BOSS. Це приталена сукня шоколадного відтінку довжини максі, яка ефектно підкреслила вже помітно округлий живіт акторки. У ній вона з'явилася на Miami Fashion Show.

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Зірка серіалу "Джинні й Джорджія" Бріанна Гові вагітна

"Показую BOSS з моїм назавжди новим +1. Дякую за запрошення! Люблю кожну секунду нової колекції", – підписала зірка серіалу "Джинні й Джорджія".

У коментарях її засипали привітаннями з майбутнім поповненням. Бріанна Гові не розсекретила, коли народжуватиме й кого носить під серцем, але батько дитини – адвокат Метт Зірінг. З ним актора одружилася в липні 2021 року, зігравши весілля в будинку в Каліфорнії.

Бріанна Гові з серіалу "Джинні й Джорджія" вагітна / Фото з інстаграму акторки

Нагадаємо, серіал "Джинні й Джорджія" – це драмедія про приголомшливу білявку Джорджію Міллер, яка після смерті чоловіка переїжджає в нове місто, щоб дати дочці Джинні та сину Остіну краще життя, ніж мала сама. Якщо дівчинка стає однією з найпопулярніших дівчат у школі, то хлопець проходить через труднощі та несприйняття суспільством.

За сюжетом, мати-одиначка – чудова маніпуляторка, яка влаштувалася на роботу до мера міста, щоб розпоряджатися державними грошима, провертати авантюри з елітними магазинами і заручитися з босом.