Зірка "Секс і місто" Містер Біг потрапив у гучний секс-скандал: як відреагував актор

Голлівудського актора Кріса Нота, якого знають за роллю Містера Біга у серіалі "Секс і місто", звинуватили у сексуальному насильстві та домаганнях. Звинувачення висунули дві жінки, не знайомі між собою. Кіноактор усе заперечує.

Розслідування опублікувало американське кіновидання The Hollywood Reporter, де навело свідчення двох жінок. За їхніми словами, злодіяння чоловіка нібито стались у 2004 році в Лос-Анджелесі та в 2015 році у Нью-Йорку. Жінки вирішили не розкривати своїх імен, тому редактори навели змінені ініціали.

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Свідчення №1

Як повідомила перша жінка – "40-річна Зої", насильство Кріс Нот начебто вчинив, коли їй було 22 роки. Тоді вона працювала у фірмі, де зустрічаються знаменитості.

Він проходив повз мій стіл і фліртував зі мною. Він якимось чином отримав мій номер та залишав повідомлення на моєму робочому телефоні. Мій бос сказав: "Містер Біг залишає повідомлення на твоїй голосовій пошті". Одного разу він запросив мене до будівлі в Західному Голлівуді, де мав квартиру, де можна було купатися в басейні,

– повідомила жінка.

Спочатку він нібито її поцілував, але вона не вбачала у цьому загрози. Але потім притягнув жінку до себе, підвів до ліжка, зняв з неї шорти і плавки та почав ґвалтувати. Після цього вона потрапила у відділення невідкладної допомоги, де їй порекомендували отримати психологічну допомогу для жертв зґвалтування.



Кадр із нового серіалу "І просто так" – продовження "Секс і місто " / Фото HBO

Свідчення №2

Щодо історії "31-річної Лілі", то ситуація з нею нібито трапилась у нічному клубі Нью-Йорка, де вона працювала офіціанткою. Чоловік запросив її на вечерю і вони продовжили спілкування у його квартирі, яку вона назвала "дивовижним місцем".

Ми слухали музику, а в нього є всі ці книги про мистецтво та моду. Він намагався зі мною цілуватися. Він все намагався, намагався і намагався наблизитися до мене, і мені слід було сказати твердіше і піти. А потім наступне, що я пам'ятаю, він стягнув штани,

– розповіла жінка.

Що цікаво, на момент випадку Кріс Нот був одружений на Тарі Вілсон (одружився з нею у 2012 році).

"Він сказав, що шлюб – це фікція. Моногамія нереальна. Він займався сексом зі мною, я стояла до нього спиною у кріслі. Ми були перед дзеркалом. Я плакала, коли це сталося. Я пішла у ванну і одягла спідницю. Я почувала себе жахливо. Повністю розчавлена. Всі мої мрії про цю зірку, яку я любила роками, зникли", – додала жінка.

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Реакція Кріса Нота

Майже одразу після публікації статті зірка серіалу "Секс і місто" та нещодавнього продовження "І просто так" він оприлюднив заяву. За його словами, секс відбувався за взаємною згодою.

Звинувачення проти мене, висунуті людьми, з якими я зустрічався багато років, навіть десятиліть тому, категорично хибні. Ці історії могли бути написані 30 років тому чи 30 днів тому. "Ні" завжди означає "ні" – це межа, яку я не переступав. Зустрічі були за обопільною згодою. Дивно, коли ці історії виходять. Я не знаю, чому вони спливають зараз, але я знаю одне: я не ґвалтував цих жінок,

– заявив чоловік.