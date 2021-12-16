Звезда "Секса в большом городе" Мистер Биг попал в громкий секс-скандал: как отреагировал актер

Голливудского актера Криса Нота, которого знают по роли Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", обвинили в сексуальном насилии и домогательстве. Обвинения предъявили две женщины, не знакомые между собой. Киноактер все отрицает.

Расследование опубликовало американское киноиздание The Hollywood Reporter, где привело показания двух женщин. По их словам, преступления мужчины якобы произошли в 2004 году в Лос-Анджелесе и в 2015 году в Нью-Йорке. Женщины решили не раскрывать своих имен, поэтому редакторы привели измененные инициалы.

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Как сообщила первая женщина – "40-летняя Зои", насилие Крис Нот якобы совершил, когда ей было 22 года. Тогда она работала в фирме, где встречаются знаменитости.

Он проходил мимо моего стола и флиртовал со мной. Он каким-то образом получил мой номер и оставлял сообщения на моем рабочем телефоне. Мой босс сказал: "Мистер Биг оставляет сообщение на твоей голосовой почте". Однажды он пригласил меня в здание в Западном Голливуде, где у него была квартира, в которой можно было купаться в бассейне,

– сообщила женщина.

Сначала он будто бы ее поцеловал, но она не видела в этом угрозы. Но потом притянул женщину к себе, подвел к кровати, снял с нее шорты и плавки и начал насиловать. После этого она попала в отделение неотложной помощи, где ей порекомендовали получить психологическую помощь для жертв изнасилования.

Кадр из нового сериала "И просто так" – продолжение "Секс в большом городе" / Фото HBO

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Что касается истории "31-летней Лили", то ситуация с ней якобы случилась в ночном клубе Нью-Йорка, где она работала официанткой. Мужчина пригласил ее на ужин, и они продолжили общение в его квартире, которую она назвала "удивительным местом".

Мы слушали музыку, а у него есть все эти книги об искусстве и моде. Он пытался со мной целоваться. Он все старался, старался и пытался приблизиться ко мне, и мне следовало сказать тверже и уйти. А потом следующее, что я помню, он стянул штаны,

– рассказала женщина.

Что интересно, на момент случая Крис Нот был женат на Таре Уилсон (женился на ней в 2012 году).

Он сказал, что брак – это фикция. Моногамия нереальная. Он занимался сексом со мной, я стояла к нему спиной в кресле. Мы были перед зеркалом. Я плакала, когда это произошло. Я пошла в ванную и надела юбку. Я чувствовала себя ужасно. Полностью раздавленной. Все мои мечты об этой звезде, которую я любила годами, исчезли", – добавила женщина.

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Реакция Криса Нота

Сразу после публикации статьи звезда сериала "Секса в большом городе" и недавнего продолжения "И просто так" обнародовал заявление. По его словам, секс проходил по взаимному согласию.

Обвинения против меня, выдвинутые людьми, с которыми я встречался много лет, даже десятилетия, назад, категорически ошибочны. Эти истории могли быть написаны 30 лет или 30 дней назад. "Нет" всегда означает "нет" – это предел, который я не переступал. Встречи были по обоюдному согласию. Странно, когда эти истории выходят. Я не знаю, почему они всплывают сейчас, но я знаю одно: я не насиловал этих женщин,

– заявил мужчина.