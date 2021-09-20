Зірка "Корони" згадала про батька на премії Еммі, який помер в час пандемії

Британська акторка Олівія Колман, яка виконала головну роль Єлизавети II в серіалі "Корона", 19 вересня отримала премію Еммі як найкраща актриса драматичного серіалу. Під час отримання нагороди вона поділилась, що хотіла б, аби цей момент бачив батько, який помер минулого року.

Жінка прибула на церемонію Еммі-2021 у чарівній синьо-помаранчевій сукні з рукавами-кейпами. Коли її нагороджували у номінації "Найкраща актриса драматичного серіалу" за роботу в серіалі "Корона", вона розплакалась, адже дуже хотіла, аби це бачив її батько – Кіт Колман.

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Я буду говорити швидко, тому що я плачу. Я б хотіла, щоб мій батько був тут, щоб він побачив це. Я втратила його під час пандемії коронавірусу, йому б все це точно сподобалося,

– заявила актриса, не уточнюючи, чи помер її батько від COVID-19, чи від іншої недуги.

За що жінці вручили нагороду

Нагороду їй вручали актори Ентоні Андерсон та Трейсі Елліс Росс. Вона також подякувала усій знімальній команді за завершення такого дивовижного шляху разом з ними, оскільки її роль у стрічці "Корона" завершена – наступну, але вже старшу за віком Єлизавету II, гратиме Імелда Стонтон.



Олівія Колман у ролі Єлизавети II та майбутня виконавиця ролі у серіалі "Корона" / Фото Netflix

Зазначимо, що жінка у 2020 році також зіграла особливу та символічну роль доньки у фільмі "Батько", де роль найріднішої людини виконав Ентоні Хопкінс. У стрічці йшлось про те, як рідні та сам хворий чоловік з прогресуючим захворюванням типу Альцгеймера сприймають реальність. Ймовірно, така роль була дуже болючою для акторки, втім, нею вона завоювала місце у номінацію на Оскарі як "Найкраща акторка другого плану".



Олівія Колман у фільмі "Батько" / Фото IMDb