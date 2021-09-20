Жінка прибула на церемонію Еммі-2021 у чарівній синьо-помаранчевій сукні з рукавами-кейпами. Коли її нагороджували у номінації "Найкраща актриса драматичного серіалу" за роботу в серіалі "Корона", вона розплакалась, адже дуже хотіла, аби це бачив її батько – Кіт Колман.

Важливо Лауреати премії Еммі-2021: несподівані переможці найпрестижнішої нагороди Телевізійної Академії

Я буду говорити швидко, тому що я плачу. Я б хотіла, щоб мій батько був тут, щоб він побачив це. Я втратила його під час пандемії коронавірусу, йому б все це точно сподобалося,

– заявила актриса, не уточнюючи, чи помер її батько від COVID-19, чи від іншої недуги.

За що жінці вручили нагороду

Нагороду їй вручали актори Ентоні Андерсон та Трейсі Елліс Росс. Вона також подякувала усій знімальній команді за завершення такого дивовижного шляху разом з ними, оскільки її роль у стрічці "Корона" завершена – наступну, але вже старшу за віком Єлизавету II, гратиме Імелда Стонтон.



Олівія Колман у ролі Єлизавети II та майбутня виконавиця ролі у серіалі "Корона" / Фото Netflix

Зазначимо, що жінка у 2020 році також зіграла особливу та символічну роль доньки у фільмі "Батько", де роль найріднішої людини виконав Ентоні Хопкінс. У стрічці йшлось про те, як рідні та сам хворий чоловік з прогресуючим захворюванням типу Альцгеймера сприймають реальність. Ймовірно, така роль була дуже болючою для акторки, втім, нею вона завоювала місце у номінацію на Оскарі як "Найкраща акторка другого плану".



Олівія Колман у фільмі "Батько" / Фото IMDb