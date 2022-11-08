Зірка фільму "Клондайк" Оксана Черкашина зіграла весілля з режисеркою Зоєю Лактіоновою

Акторка, що зіграла головну героїню фільму "Клондайк", Оксана Черкашина та режисерка Зоя Лактіонова одружилися. У мережі з'явилось їхнє романтичне весільне фото.

Українська акторка Оксана Черкашина, яка зіграла головну роль у номінованому на Оскар фільмі "Клондайк", зіграла весілля. Вона створила союз із режисеркою Зоєю Лактіоновою.

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Оксана Черкашина і Зоя Лактіонова одружилися

Весілля відбулося 7 листопада у Варшаві – про це повідомила Зоя, опублікувавши романтичне фото наречених. Новоспечене подружжя позувало на підлозі, тримаючись за руки. Зоя й Оксана одягнули білий верх – сорочку й кофтинку, та чорні штани.



Весілля Оксани й Зої / Фото з фейсбуку режисерки

Наразі у Польщі представники спільноти ЛГБТ не можуть зареєструвати шлюб. Тож Оксана Черкашина й Зоя Лактіонова влаштували символічне святкування.

Церемонія відбулась у колі близьких. Це було українське весілля з піснями й танцями. Як повідомляла пара раніше, подарунки вони відправлять в Україну.

Що відомо про фільм "Клондайк"