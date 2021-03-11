Зірка "Гаррі Поттера" розповіла про расизм на знімальному майданчику

Кеті Люнг, шотландська акторка, яка зіграла у 4 фільмі із серії стрічок про Гаррі Поттера, розповіла, як піддавалась расистським знущанням під час зйомок. Хейтери надсилали їй гнівні повідомлення й навіть створили вебсайт ненависті до акторки.

Кеті Люнг, виконавиця ролі Чжоу Чанг, поділилась, що піддалась хейту за расовою ознакою, після того, як новини про її участь у фільмі "Гаррі Поттер та келих вогню" просочились у мережу.

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"Інформація про мою участь у фільмі з'явилась у газетах, а потім хтось таємно сфотографував мене. Я багато плакала і була зламаною", – сказала 33-річна акторка.

Після того, як фото дівчини "злили" у мережу, їй почали надходити багато повідомлень зі словами ненависті й гніву. Зі слів Кеті, вона також знайшла у Інтернеті хейтерські вебсайти, присвячені їй та акторам "Гаррі Поттера". На цих сайтах були спеціальні кнопки, на які користувачі могли натиснути й висловити своє невдоволення стосовно певного актора. Таким чином, відбувався підрахунок тих, хто був не згоден із обраними на ролі артистами.



Кеті Люнг та Деніел Редкліфф на зйомках "Гаррі Поттер та келих вогню" / кадр з фільму

Кеті Люнг зверталась до своїх агентів з проханнями вжити якихось заходів щодо цієї "хвилі хейту" у мережі. Однак, її представники порадили їй заперечувати факт расистського булінгу й казати, що вона ніколи не бачила таких повідомлень.

"Я пам'ятаю, як вони мені говорили: "Кеті, ми не бачили цих вебсайтів, про які говорять люди. А якщо тебе щось запитають, то просто скажи, що це неправда'', – згадувала акторка.