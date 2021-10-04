Зірка фільму "Диявол носить Prada" зізнався, що три року тому боровся з раком язика

Американський актор кіно і театр Стенлі Туччі, який зіграв у фільмі "Диявол носить Prada", розповів, що три роки тому боровся з раком язика і пройшов курс хіміо- і променевої терапії. Він також поділився наслідками хвороби, які він відчув на собі.

60-річний актор Стенлі Туччі розказав, що пухлина біля основи його язика змусила повністю змінити його погляд на їжу, адже все на смак було як "вологий картон, намащений екскрементами". Також у нього часто були запаморочення та виразки в роті. Втім, найбільше він боявся втратити почуття смаку, аніж самої смерті.

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Я маю на увазі, якщо ви не можете їсти і насолоджуватися їжею, як ви збираєтеся насолоджуватися всім іншим?

– говорив актор.

Зокрема він не міг сповна вести шоу на каналі CNN "Стенлі Туччі: в пошуках Італії". Хоч після повного лікування смак до нього повернувся, але не всю їжу він міг ковтати. Стенлі пригадав випадок, коли близько 10 хвилин жував тосканський стейк, поки нарешті зміг його проковтнути.



Стенлі Туччі є великим поціновувачем їжі / Фото з інстаграму актора

Що відомо про особисте життя актора

Зазначимо, що перша дружина Стенлі Туччі – Кетрін померла від раку грудей у 2009 році. Жінка народила йому трьох дітей, проте певний час вони жили не разом. За кілька років до її смерті вони знову возз'єднались.

У 2011 році Стенлі заручився із Фелісіті Блант, старшою сестрою акторки Емілі Блант, партнерки Туччі у фільмі "Диявол носить Прада". Весілля відбулось влітку 2012 року, згодом у пари з'явилось двоє дітей.



Стенлі Туччі та Фелісіті Блант / Фото з інстаграму актора