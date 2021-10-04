Звезда фильма "Дьявол носит Prada" признался, что три года назад боролся с раком языка

Американский актер кино и театр Стэнли Туччи, сыгравший в фильме "Дьявол носит Prada", рассказал, что три года назад боролся с раком языка и прошел курс химио- и лучевой терапии. Он также поделился последствиями болезни, которые он испытал на себе.

60-летний актер Стэнли Туччи рассказал, что опухоль у основания его языка заставила полностью изменить его взгляд на еду, ведь все на вкус было как "влажный картон, намазанный экскрементами". Также у него часто были головокружение и язвы во рту. Впрочем, больше всего он боялся потерять чувство вкуса, чем самой смерти.

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Я имею в виду, если вы не можете есть и наслаждаться едой, как вы собираетесь наслаждаться всем остальным?

– говорил актер.

В частности он не мог сполна вести шоу на канале CNN "Стэнли Туччи: в поисках Италии". Хоть после полного лечения вкус к нему вернулся, но не всю еду он мог глотать. Стэнли вспомнил случай, когда около 10 минут жевал тосканский стейк, пока наконец смог его проглотить.



Стэнли Туччи большой ценитель еды / Фото из инстаграма актера

Что известно о личной жизни актера

Отметим, что первая жена Стэнли Туччи – Кэтрин умерла от рака груди в 2009 году. Женщина родила ему троих детей, однако некоторое время они жили не вместе. За несколько лет до ее смерти они снова сошлись.

В 2011 году Стэнли обручился с Фелисити Блант, старшая сестра актрисы Эмили Блант, партнершей Туччи в фильме "Дьявол носит Прада". Свадьба состоялась летом 2012 года, впоследствии у пары появилось двое детей.



Стэнли Туччи и Фелисити Блант / Фото из инстаграма актера