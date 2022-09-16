"Наше життя стало іншим": зірка британських "Танців" прихистила українців у своєму домі

Зірка британського талант-шоу Моці Мабусе підтримала Україну на початку війни. Вона прихистила 10 українців у домі в Німеччині.

Відома танцівниця Моці Мабусе розповіла, як вона допомагає Україні. Про це вона розповіла у своїй книжці, яку презентувала нещодавно.

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Танцівниця прихистила в домі українців

Зірка британського проєкту Strictly Come Dancing одружена з Євгеном Возинюком, що родом з України. Подружжя живе у Німеччині, Франкфурті. У своєму домі вони прихистили 10 українців.

Ми спали, коли мама Євгена зателефонувала о п'ятій годині ранку та сказали: "Падають бомби". Його батьки тиждень не могли виїхати з країни, але все ж таки вони перетнули кордон. Наразі з нами проживає близько 10 людей – наша сім'я та біженці,

– розповіла танцівниця.

Зірка зізналася, що її життя після цього дуже змінилося. Вона ще звикає до нових умов, до того ж у них в сім'ї – мовний бар'єр. Моці не розуміє ні української, ні російської. "Тепер, коли батьки чоловіка переїхали до нас, наше життя стало іншим, можливо, назавжди".

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