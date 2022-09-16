"Наше життя стало іншим": зірка британських "Танців" прихистила українців у своєму домі
Джерело:The Daily Mail
Зірка британського талант-шоу Моці Мабусе підтримала Україну на початку війни. Вона прихистила 10 українців у домі в Німеччині.
Відома танцівниця Моці Мабусе розповіла, як вона допомагає Україні. Про це вона розповіла у своїй книжці, яку презентувала нещодавно.
Зверніть увагу Андрій Бєдняков показав, як у центрі окупованого Маріуполя співають гімн України: відео до мурах
Танцівниця прихистила в домі українців
Зірка британського проєкту Strictly Come Dancing одружена з Євгеном Возинюком, що родом з України. Подружжя живе у Німеччині, Франкфурті. У своєму домі вони прихистили 10 українців.
Ми спали, коли мама Євгена зателефонувала о п'ятій годині ранку та сказали: "Падають бомби". Його батьки тиждень не могли виїхати з країни, але все ж таки вони перетнули кордон. Наразі з нами проживає близько 10 людей – наша сім'я та біженці,
– розповіла танцівниця.
Зірка зізналася, що її життя після цього дуже змінилося. Вона ще звикає до нових умов, до того ж у них в сім'ї – мовний бар'єр. Моці не розуміє ні української, ні російської. "Тепер, коли батьки чоловіка переїхали до нас, наше життя стало іншим, можливо, назавжди".
Які ще зірки прихистили українців
- Британська телеведуча Наташа Каплинські прихистила сім'ю з чотирьох українців. Вона розповіла, що підтримала їх тому, що сама є біженкою. "Це чудова сім'я і вони дуже вдячні, але просто хочуть повернутися додому. Вони спілкуються по FaceTime з друзями та сім'єю в Україні щодня. Найгірше для них те, що вони не можуть повернутись додому".
- Бенедикт Камбербетч з перших днів війни підтримував українців, жертвував кошти і демонстрував українську символіку, тому також надав прихисток людям. Нещодавно він поспілкувався з Зеленським.
- Шер заявляла про своє бажання допомогти українцям всередині березня. Вона не зізнавала, де саме вона змогла б поселити українців. Проте відомо, що жінка володіє розкішним маєтком в Малібу, штат Каліфорнія, США.
- Оззі та Шерон Осборн запропонували своє житло для двох українських сімей.